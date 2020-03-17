Кот-оракул не откажется от «общественной работы» из-за переноса Евро
ЕВРО-2020. Кот Ахилл, который должен был предсказывать результаты матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в
ЕВРО-2020. Кот Ахилл, который должен был предсказывать результаты матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в
Ранее во вторник сообщалось, что чемпионат Европы по футболу перенесен с 2020-го на 2021 год
Сейчас Ахилл на самоизоляции дома с детьми. Но когда эпидемическая ситуация нормализуется, Ахилл продолжит свою обычную деятельность в прежнем режиме — будет посещать детские дома, хосписы, дома престарелых.
По ее словам, планировалось, что Ахилл не только должен был стать оракулом матчей чемпионата Европы по футболу, но и встречаться с болельщиками, посещать
Кот Ахилл, который был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания результатов матчей он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных состязаний. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта — его специализацией стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.
Кот был выбран оракулом как наиболее стрессоустойчивый и общительный. Как отмечали специалисты, у Ахилла также есть способности к анализу и необычному поведению, предполагающему, что он может