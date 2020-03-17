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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кот-оракул не откажется от «общественной работы» из-за переноса Евро

ЕВРО-2020. Кот Ахилл, который должен был предсказывать результаты матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге, в дальнейшем продолжит свою «общественную деятельность», рассказала РИА Новости его хозяйка Анна Кондратьева.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее во вторник сообщалось, что чемпионат Европы по футболу перенесен с 2020-го на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом. Чемпионат Европы по футболу должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, который должен принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Сейчас Ахилл на самоизоляции дома с детьми. Но когда эпидемическая ситуация нормализуется, Ахилл продолжит свою обычную деятельность в прежнем режиме — будет посещать детские дома, хосписы, дома престарелых.
Анна Кондратьева
хозяйка кота Ахилла

По ее словам, планировалось, что Ахилл не только должен был стать оракулом матчей чемпионата Европы по футболу, но и встречаться с болельщиками, посещать фан-зоны.

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Кот Ахилл, который был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания результатов матчей он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных состязаний. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта — его специализацией стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.

Кот был выбран оракулом как наиболее стрессоустойчивый и общительный. Как отмечали специалисты, у Ахилла также есть способности к анализу и необычному поведению, предполагающему, что он может что-то угадать.

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