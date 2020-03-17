Коронавирус — как война. Евро-2020 не будет

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Впервые со Второй мировой

17 марта 2020 года совершенно точно уже вошло в историю мирового спорта. Потому что до этого события, сравнимые по статусу и масштабам с современным чемпионатом Европы, отменялись только по причине мировых войн — Первой и Второй. Сейчас причиной стала пандемия коронавируса COVID-19. Решение УЕФА было абсолютно ожидаемым — о том, что оно будет принято, говорилось последние несколько дней. Да, формально речь идет о переносе турнира на лето 2021-го, но де-факто это отмена. И потом, где гарантии, что ЧЕ состоится в июне-июле будущего года?

И дело не только в сложностях с европейским футбольным календарем и намеченном на те же сроки клубном чемпионате мира ФИФА — в последнем случае конфликт интересов неизбежен и его придется как-то разруливать, а это будет непросто, учитывая сложные отношения между двумя организациями. Неизвестно, как будет развиваться ситуация с пандемией. Не исключено, что нынешние расчеты возобновить европейский сезон в мае и закончить его к середине лета уже совсем скоро пойдут прахом.

Потому что пока мы видим только дальнейшее распространение вируса и ежедневный рост числа заболевших — и это только согласно официальной статистике. Прогнозы даются самые разные — например, во вторник днем вышла новость с заголовком «Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса». Это, конечно, оказалось типичным передергиванием — речь идет лишь о том, что инфекция, скорее всего, будет распространяться волнами и эти волны могут идти еще два года, а короткое затишье еще не означает полную победу. Но как в этой связи не вспомнить слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им в интервью «СЭ» — о том, что пандемия прекратится не раньше осени.

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Поэтому, надеясь на лучшее и на лето-2021, давайте пока исходить из того факта, что чемпионат Европы отменен. Впервые в истории. И, повторю, это первый подобный случай с турниром такого статуса и масштаба со времен Второй мировой войны. Случалось разное — и Олимпиады были под угрозой срыва, и глобальные бойкоты случались, и можно вспомнить, как ЧМ-1986 переносили из Колумбии в Мексику в связи с землятрясением. Но де-факто отмен не было. И значение этого события нам еще только предстоит осознать.

Евро касается всех

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В первую очередь экономическое. Коллега Георгий Кудинов, ссылаясь на журналистов из La Gazzeto dello Sport, уже писал, что общая стоимость ЧЕ-2020 оценивается в 2,2 миллиарда евро. УЕФА сейчас придется разбираться с телеправами, спонсорскими контрактами, уже проданными билетами и думать, как минимизировать убытки, которые совершенно точно будут, даже если турнир пройдет летом 2021-го. Словом, работы у юристов и менеджеров будет много.

И ситуация затронет всех, даже условные Гибралтар или Сан-Марино. Например, у европейского футбольного союза есть программа «Хет-трик», на которую планировалось потратить 775 миллионов евро из заработанных благодаря ЧЕ-2020 денег. В рамках программы определенные выплаты получают все 55 федераций. Для маленьких стран это серьезное подспорье. Скажем, по данным сайта УЕФА, благодаря «Хет-трику», работающему с 2004 года, 34 национальных ассоциации смогли построить новые тренировочные центры для сборных команд.

А если в каком-то более менее ближайшем будущем не вернется Лига чемпионов, то ситуация может усугубиться еще больше.

Не ругайте Платини

С другой стороны, был ли у УЕФА другой выход в данной ситуации, когда карантин по всей Европе становится все более жестким? Когда закрываются границы, а все больше компаний, и не только офисных, ставят свою деятельность на паузу — например, во вторник объявили о приостановке своих заводов в Европе, начиная с 20 марта, автоконцерны Volkswagen, Fiat и Renault. И это не говоря уже о необходимости как-то договориться с национальными лигами, чтобы дать им шанс спасти свои сезоны. Ответ очевиден — не было.

В этой ситуации бессмысленно ругать экс-главу УЕФА Мишеля Платини за идею провести ЧЕ-2020 по всей Европе, как это сейчас многие делают. Даже если бы турнир должен был проходить в какой-то одной стране, спасти его бы не удалось — слишком велики риски, даже если бы к лету пандемия улеглась. К тому же снова вставал бы вопрос, как быть с внутренними соревнованиями и еврокубками.

Он, кстати, никуда не исчезает, даже если ситуация будет развиваться по благоприятному сценарию — то есть в мае удается возобновить национальные чемпионаты и закончить их, положим, к 30 июня, ну или, скажем, к 15 июля, решив ситуацию с контрактами.

Потому что если летом 2021 года — чемпионат Европы, то европейский сезон -2020/21 нужно закончить к середине мая. Значит, его нужно раньше начать, оставив футболистов без нормального отдыха, а команды — без толковой предсезонки.

(И непонятно, что делать с турне по Азии и Америки — для топ-клубов это очень важная коммерческая история, а с деньгами и так все может быть очень плохо ввиду потерь, которые клубы несут сейчас). Другой вариант — оставить паузу на отдых и подготовку, но тогда максимально спрессовать календарь, рискуя загнать игроков и увеличить травматичность. Или же отказаться от каких-то турниров, например, национальных Кубков и Кубков лиг. Как видим, любое из решений несет в себе минусы.

Впрочем, есть ощущение, что мировой спорт после пандемии COVID-19 и сопутствующего ему глобального экономического кризиса ждут глобальные тектонические сдвиги, и далеко не все виды их переживут. А перенос чемпионата Европы — лишь часть этих процессов.