Коронавирус — как война. Евро-2020 не будет
УЕФА перенес турнир на будущее лето в надежде на лучшее.
УЕФА перенес турнир на будущее лето в надежде на лучшее.
17 марта 2020 года совершенно точно уже вошло в историю мирового спорта. Потому что до этого события, сравнимые по статусу и масштабам с современным чемпионатом Европы, отменялись только по причине мировых войн — Первой и Второй. Сейчас причиной стала пандемия коронавируса COVID-19. Решение УЕФА было абсолютно ожидаемым — о том, что оно будет принято, говорилось последние несколько дней. Да, формально речь идет о переносе турнира на лето 2021-го, но
И дело не только в сложностях с европейским футбольным календарем и намеченном на те же сроки клубном чемпионате мира ФИФА — в последнем случае конфликт интересов неизбежен и его придется
Потому что пока мы видим только дальнейшее распространение вируса и ежедневный рост числа заболевших — и это только согласно официальной статистике. Прогнозы даются самые разные — например, во вторник днем вышла новость с заголовком «Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса». Это, конечно, оказалось типичным передергиванием — речь идет лишь о том, что инфекция, скорее всего, будет распространяться волнами и эти волны могут идти еще два года, а короткое затишье еще не означает полную победу. Но как в этой связи не вспомнить слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им в интервью «СЭ» — о том, что пандемия прекратится не раньше осени.
Поэтому, надеясь на лучшее и на лето-2021, давайте пока исходить из того факта, что чемпионат Европы отменен. Впервые в истории. И, повторю, это первый подобный случай с турниром такого статуса и масштаба со времен Второй мировой войны. Случалось разное — и Олимпиады были под угрозой срыва, и глобальные бойкоты случались, и можно вспомнить, как ЧМ-1986 переносили из Колумбии в Мексику в связи с землятрясением. Но
В первую очередь экономическое. Коллега Георгий Кудинов, ссылаясь на журналистов из La Gazzeto dello Sport, уже писал, что общая стоимость ЧЕ-2020 оценивается в 2,2 миллиарда евро. УЕФА сейчас придется разбираться с телеправами, спонсорскими контрактами, уже проданными билетами и думать, как минимизировать убытки, которые совершенно точно будут, даже если турнир пройдет летом 2021-го. Словом, работы у юристов и менеджеров будет много.
И ситуация затронет всех, даже условные Гибралтар или
А если в
С другой стороны, был ли у УЕФА другой выход в данной ситуации, когда карантин по всей Европе становится все более жестким? Когда закрываются границы, а все больше компаний, и не только офисных, ставят свою деятельность на паузу — например, во вторник объявили о приостановке своих заводов в Европе, начиная с 20 марта, автоконцерны Volkswagen, Fiat и Renault. И это не говоря уже о необходимости
В этой ситуации бессмысленно ругать
Он, кстати, никуда не исчезает, даже если ситуация будет развиваться по благоприятному сценарию — то есть в мае удается возобновить национальные чемпионаты и закончить их, положим, к 30 июня, ну или, скажем, к 15 июля, решив ситуацию с контрактами.
(И непонятно, что делать с турне по Азии и Америки — для
Впрочем, есть ощущение, что мировой спорт после пандемии COVID-19 и сопутствующего ему глобального экономического кризиса ждут глобальные тектонические сдвиги, и далеко не все виды их переживут. А перенос чемпионата Европы — лишь часть этих процессов.
Дмитрий Гирин