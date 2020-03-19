Сколько стоит перенос Евро. УЕФА потеряет сотни миллионов

Источник: Reuters

Решение УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год многие сочли выбором меньшего из зол. Да, в этом случае организация сталкивается с рядом трудностей (например, на будущее лето также запланированы молодежный Евро и женское первенство континента, и для всех трех турниров нужно найти время) и несет определенные финансовые потери. Но в таком случае есть шанс спасти клубный сезон, где убытки в случае его досрочного завершения могут быть еще больше. Правда, как кажется сегодня, никакого выбора и не было — ситуация с пандемией коронавируса COVID-19 развивается таким образом, что шансов провести Евро в этом году не было бы в любом случае.

Тем не менее, понятно, что даже перенос на год, а не полная отмена турнира, будет стоить УЕФА немалых денег. А вместе с ним и всем 55 входящим в союз национальным федерациям.

Потери

Читайте также УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год

Накануне исторической видеоконференции 17 марта появилась информация, что УЕФА якобы затребовал у европейских клубов и лиг порядка 300 миллионов евро компенсации за перенос Евро на лето 2021 года. Источником стал журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Тут стоит отметить, что The Athletic — весьма авторитетное СМИ, далекое от «желтизны». Это не таблоид вроде The Sun. Изначально это североамериканское издание, однако последние год-полтора The Athletic всерьез взялся за освещение английской премьер-лиги, переманил к себе большое число известных британских футбольных журналистов и быстро заработал себе очень хорошую репутацию благодаря как инсайдам, так и классным историям из жизни команд и игроков.

Информацию о 300 миллионах евро сразу начали опровергать на условиях анонимности высокопоставленные чиновники УЕФА, а уже после окончания всех заседаний об этом заявил и президент организации Александер Чеферин.

Мы начнем оценивать ущерб в ближайшие дни, но понятно, что это будут сотни миллионов евро. Я уже видел фейковые новости: мы якобы поставили условие, что клубы и лиги должны заплатить нам 300 миллионов, чтобы мы перенесли Евро. Это полная чушь. Мы не просили их платить и вообще ни о чем подобном. Александер Чеферин президент УЕФА

Впрочем, «сотни миллионов евро», про которые говорит Чеферин, оценивая убытки от переноса Евро, вполне соотносятся с суммой в 300 миллионов евро, о которых писали Орнштейн и The Athletic.

Хотя есть и более крупные цифры. Например, журналист The New York Times Тарик Панджа, ссылаясь на источники в УЕФА, называет сумму в 400 миллионов евро. И добавляет, что накануне заседания 17 марта представители союза провели несколько раундов переговоров со всеми заинтересованными сторонами, включая спонсоров и бродкастеров, чтобы убедиться, что решение о переносе турнира на год не обернется для организации катастрофой.

Доходы

Хотя и сотни миллионов евро, о которых рассуждает Чеферин — немалая сумма, но в случае полной отмены чемпионата Европы потери УЕФА были бы куда большими. В феврале 2018 года на конгрессе организации в Братиславе директор турнира Мартин Каллен говорил, что ожидаемые доходы союза от Евро-2020 составят порядка 2 миллиардов евро.

А уже в ноябре 2019-го некоторые аналитики, в частности, издание Forbes, писали о том, что доходы составят аж 2,5 миллиарда евро (для сравнения, на Евро-2016 было 1,916 миллиарда евро, а на Евро-2012 — 1,391 миллиарда). Это и реализация билетов (их было выпущено в продажу около 3 миллионов, и, кстати, в УЕФА уже заявили, что те, кто уже успел их купить, но полагает, что будущим летом не сможет посетить матчи, вправе вернуть деньги обратно), и телеправа (было заключено несколько новых крупных сделок в Германии, Италии, Нидерландах и Великобритании), и спонсорские соглашения, например, очень большой контракт с Volkswagen.

Соответственно, при ожидаемых доходах в 2,5 миллиарда прибыль УЕФА от проведения Евро-2020 должна была составить в районе 1 миллиарда евро.

(Для сравнения, на Евро-2016 было 879 миллионов, на Евро-2012 — 669 миллионов). То есть в среднем на каждую из 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, пришлось бы примерно по 18 миллионов евро.

Очевидно, что после переноса турнира таких показателей добиться уже не получится — дело в уже озвученных выше потерях от этого решения, и в общей экономической ситуации. Мировая экономика стремительно падает в пропасть, и сейчас невозможно предсказать, в каком состоянии она подойдет к лету 2021-го — возможно, многим будет не до чемпионата Европы. А, значит, национальные ассоциации могут недополучить денег от УЕФА.

Впрочем, они уже сейчас несут потери. Так, издание The Daily Mail сообщило, что потери английской футбольной ассоциации от переноса чемпионата Европы могут составить порядка 20 миллионов фунтов (примерно 21,22 миллиона евро). Все дело в том, что у нее не было страховки своих обязательств на случай отмены или переноса турнира из-за эпидемии.

Призовые

Не стоит забывать и о призовых. Федерации, чьи сборные должны были принять участие в Евро-2020, тоже закладывали их свои бюджеты. Но теперь эти деньги они увидят в лучшем случае через год. А суммы там приличные.

Общий призовой фонд турнира должен был составить 371 миллион евро, на 70 миллионов больше, чем на Евро-2016. Каждая из 24 сборных участниц автоматически получала 9,25 миллиона евро, а в целом распределение призовых выглядело бы следующим образом:

Стадия Сумма Участие 9,25 миллиона Группа 1,5 миллиона за победу и 750 тысяч за ничью 1/8 финала 2 миллиона 1/4 финала 3,25 миллиона 1/2 финала 5 миллионов 2-е место 7 миллионов Титул 10 миллионов

Соответственно, чемпион при условии победы во всех матчах заработает 34 миллиона евро. Это много. Сборная Франции, победившая на ЧМ-2018, получила от ФИФА почти столько же — 34,5 миллиона. Да даже 9,25 миллиона только за участие для условных Грузии или Белоруссии, еще способных пробиться на Евро через Лигу наций — огромные деньги.

Но уже сейчас понятно, что тучные времена в европейском футболе закончились. Таких денежных потоков от телевидения и спонсоров, что лились в последние годы, в новой экономической реальности уже не будет. Понимает это и Чеферин.

Согласен, что экономическая ситуация в Европе и мире ударит и по нам. И речь идет не только о потерях от переноса Евро на будущий год, но и о положении дел в целом. Но сегодня время для единства и принятия решений. Время оценивать убытки придет завтра. Но я продолжаю считать, что вместе мы можем преодолеть все трудности и выйти из этой ситуации сильнее, чем были. Александер Чеферин президент УЕФА

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/477d8ed6-4a7a-4c60-882e-b1f76a552ba0?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год Во время загрузки произошла ошибка.