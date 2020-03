Сколько стоит перенос Евро. УЕФА потеряет сотни миллионов

Потери

Накануне исторической видеоконференции 17 марта появилась информация, что УЕФА якобы затребовал у европейских клубов и лиг порядка 300 миллионов евро компенсации за перенос Евро на лето 2021 года. Источником стал журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Тут стоит отметить, что The Athletic — весьма авторитетное СМИ, далекое от «желтизны». Это не таблоид вроде The Sun. Изначально это североамериканское издание, однако последние год-полтора The Athletic всерьез взялся за освещение английской премьер-лиги, переманил к себе большое число известных британских футбольных журналистов и быстро заработал себе очень хорошую репутацию благодаря как инсайдам, так и классным историям из жизни команд и игроков.