Молодежной сборной Казахстана по футболу перенесли матч против чемпионов Европы

Как сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации, решение принято УЕФА.

Игра планировалась на 31 марта, а новая дата пока не уточняется.

После пяти игр Испания с 13 очками возглавляет таблицу шестой группы, а Казахстан с семью баллами идет четвертым из шести команд. В сентябре в Нур-Султане хозяева уступили действующим чемпионом Европы с минимальным счетом — 0:1.