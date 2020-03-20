Молодежной сборной Казахстана по футболу перенесли матч против чемпионов Европы
Матч между молодежными сборными Испании и Казахстана по футболу в отборочном цикле Евро-2021 перенесен
Матч между молодежными сборными Испании и Казахстана по футболу в отборочном цикле Евро-2021 перенесен
Как сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации, решение принято УЕФА.
Игра планировалась на 31 марта, а новая дата пока не уточняется.
После пяти игр Испания с 13 очками возглавляет таблицу шестой группы, а Казахстан с семью баллами идет четвертым из шести команд. В сентябре в
По последним данным, в Испании зафиксировано 18 тысяч 77 случаев заражения коронавирусом, умерли 833 человека. В Казахстане же подтверждено 49 случаев, в стране введен режим чрезвычайного положения и отменены все спортивные мероприятия.