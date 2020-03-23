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15:16 (мск), источник: ТАСС

Презентация формы сборной России по футболу перенесена на неопределенный срок

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Компания Adidas, являющаяся техническим спонсором сборной России по футболу, отложила на неопределенный срок презентацию новой формы команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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По информации ТАСС, презентация формы должна была пройти в конце марта. Союз европейских футбольных ассоциаций 17 марта по итогам видеоконференции с 55 национальными ассоциациями принял решение из-за пандемии коронавируса перенести чемпионат Европы на следующий год. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В связи с переносом чемпионата Европы на 2021 год сроки презентации формы сборной России также сдвинулись. О новых сроках мы объявим дополнительно», — сообщили в пресс-службе компании.

Презентация формы сборной России к чемпионату Европы 2020 года состоялась 7 ноября 2019 года. Экипировка была выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага в обратном порядке, образуя тем самым цветовую гамму флага Сербии. 15 ноября президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в союзе считают этот дизайн экипировки неудачным, тогда же генеральный секретарь организации Александр Алаев выразил надежду на то, что перед чемпионатом Европы 2020 года национальная команда получит от Adidas новую эксклюзивную экипировку. Спустя месяц глава РФС сообщил о том, что немецкая компания разработает для сборной форму с индивидуальным дизайном.

Сборная России заняла второе место в группе I отборочного турнира к чемпионату Европы, набрав 24 очка в 10 матчах (первой стала команда Бельгии — 30 очков, бельгийцы дважды обыграли россиян). На групповом этапе чемпионата Европы сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против сборных Бельгии и Финляндии и против команды Дании в Копенгагене.

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