«Если бы файер попал Акинфееву чуть выше, произошла бы трагедия!» Пять лет скандальному матчу Черногория — Россия
Лонгрид о неоконченной отборочной игре Евро-2016 в Подгорице.
Лонгрид о неоконченной отборочной игре Евро-2016 в Подгорице.
Ровно пять лет назад гостевой матч сборной России в Черногории превратился в грандиозный скандал. Уже в самом начале встречи файер, брошенный фанатом с домашней трибуны, попал в шею Игорю Акинфееву, после чего российского вратаря увезли в больницу. Вопреки ожиданиям, приостановленная игра позже возобновилась.
Но во втором тайме, сразу после того, как Роман Широков не реализовал пенальти, на стадионе вновь вспыхнули беспорядки. С трибун полетели зажигалки и другие предметы. И главный арбитр Дениз Айтекин принял окончательное решение увести команды с поля.
Сегодня мы вспоминаем ту игру.
Евро-2016. Отборочный турнир
Группа G
Черногория — Россия — 0:0.
Матч прерван на 66-й минуте.
Нереализованный пенальти: Широков, 66 (вратарь).
Черногория: Полексич, Зверотич, Симич, Баша, Балич (Бакич, 46), Марушич, Кашчелан, Вукчевич, Волков, Йоветич, Вучинич.
Россия: Акинфеев (Лодыгин, 2), Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Денисов, Широков, Дзагоев (Торбинский, 46), Шатов, Жирков, Кокорин.
Наказания: Шатов, 15. Денисов, 30. Кашчелан, 52. Вучинич, 66 (предупреждения).
Судья: Айтекин (Германия).
27 марта. Подгорица. Стадион «Градски». 12 000 зрителей.
К матчу в Подгорице сборная Фабио Капелло подходила на фоне скепсиса и критики со стороны болельщиков и футбольной общественности.
После крупной победы над Лихтенштейном — 4:0 (в той встрече было два автогола), последовала достойная гостевая ничья со Швецией с ювелирным голом Кокорина и отбитым пенальти Акинфеева. А затем случился настоящий конфуз — на «Открытие Арене» мы не смоли одолеть Молдавию (1:1). Поражение от Австрии (0:1) поставило Россию в совсем уж незавидное положение.
К 5-му туру отборочного цикла получили в нашей группе такой расклад: Австрия — 10 очков, Швеция — 6, Россия — 5, Черногория — 5, Лихтенштейн — 4, Молдавия — 1.
Было очевидно, что России, как и Черногории, нужна только победа. В случае ничьей Швеция и Австрия, игравшие на следующий день против аутсайдеров, могли уйти в серьезный отрыв. (Швеция в итоге победила Молдавию (2:0), а Австрия разнесла Лихтенштейн (5:0).
Фон вокруг дона Фабио, чей многомиллионный контракт не соответствовал результатам, становился все более негативным .
— Сложилась непростая ситуация, — вспоминает бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев. — Тучи ведь сгущались не только над Капелло, но и над Толстых. Причем Николая Александровича приняли в штыки уже, наверное, на второй день после его избрания на пост президента Российского футбольного Союза. Противостояние с элитными клубами и
Сборная России не считалась фаворитом накануне важнейшего поединка. Тренер черногорцев Бранко Брнович попытался задеть самолюбие наших игроков: «Российские клубы на виду в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но у России нет такой звезды, как Месси или Агуэро у Аргентины. Как Криштиану Роналду у Португалии. И даже как наш Вучинич. Звезды — нет. Аршавин и Павлюченко сошли со сцены. Кержаков не вызван. У Широкова были проблемы со здоровьем. Когда российские футболисты попадают в другие лиги, они теряются…».
Однако Романа Широкова, которому Капелло доверил капитанскую повязку, тяжело было вывести из равновесия такими аргументами. Вот отрывок из предматчевой
— Перед чемпионатом мира-2014 все посыпали голову пеплом, когда вы получили травму, поскольку вы незаменимы. Сравните свое состояние тогда и теперь?
— Я вообще всегда хорош (улыбается).
В частности,
Итальянцу нужно было выбрать между динамовцем Александром Кокориным, находившимся в аренде в «Ростове» Артемом Дзюбой и представителем «Рубина» Игорем Портнягиным. Кокорин и Дзюба не забивали с конца ноября 2014 года. Статистика Портнягина выглядела гораздо более обнадеживающей. Накануне приглашения в национальную команду он отличился в трех матчах кряду.
— Кокорин и Дзюба в неважной форме, тогда как Портнягин играет результативно. Позволяет ли это рассчитывать на выход дебютанта команды с первых минут? — спросили Капелло накануне матча.
— Все трое — в расположении сборной, все трое достойны играть. Доволен тем, как они тренировались в эти дни, и завтра решу, кто выйдет на поле.
— Есть данные, что Дзюба перед матчем нарушил режим. Это скажется на его перспективах?
— Нет. Я не в курсе, о каких правилах вы говорите. На сбор к игрокам приезжали жены, родственники, это разрешалось. Разговаривать в гостинице не запрещено.
— Чем объясните то, что Кокорин с ноября не забивал в чемпионате России? Что с ним случилось?
— Тем, что была пауза — три месяца (улыбается).
Впрочем, большинство специалистов полагали, что именно Кокорин выйдет на поле стадиона в Подгорице с первых минут. Аргумент был довольно простым: черногорцы редко играют от обороны, и у Александра наверняка не раз появится жизненно необходимое ему пространство для работы с мячом.
Эксперты не ошиблись. Кокорин появился в старте и был довольно активен. Не реализовал два верных шанса после классных пасов Широкова и Торбинского и заработал пенальти для нашей команды.
Однако дело до тех моментов могло и не дойти.
Спустя пять минут судья Дениз Айтекин увел команды с поля, а вратаря, который не то что не мог встать, а даже не двигался, увезли на медицинском автомобильчике. И без промедления отправили в госпиталь для оказания первой помощи в сопровождении врача сборной Эдуарда Безуглова. Голкиперу ЦСКА поставили диагноз «сотрясение мозга и ожог шеи».
— Когда
— А в чем?
— Там не оказалось нейрохирурга…
— Ничего себе.
— Да. Вызывали его из боснийского Сараево. Ждали, когда Игоря осмотрят.
— В те дни появилась версия, что Акинфеева специально не хотели осматривать в больнице до тех пор, пока матч не возобновился.
— Глупость. Там очень доброжелательные люди. Чистенько, но бедненько. Единственное повторю, ждали нейрохирурга, чтобы специалист оценил поражения более тонких структур. Вот он и ехал из Сараево. Нет, все нормально прошло. Никаких претензий к местным врачам.
— Игорь был в шоке?
— Он человек с крепкой нервной системой. Конечно, неожиданно, когда в тебя
— Трагедия?
— Ну конечно. Представляете, если бы файер угодил в глаз?
«Ворошиловским стрелком» оказался 25-летний житель Подгорицы Лука Лазаревич, сын авторитетного местного фаната. На следующий день он явился с повинной в полицию и принес публичные извинения Акинфееву:
— Когда начался матч,
Любопытно, что накануне матча Лазаревич в переписке со своим приятелем в Facebook утверждал, что на стадионе будет ад и что его друг уже приготовил 3−4 взрыва…
В конце апреля суд приговорил болельщика к трем месяцам тюрьмы. Как выяснилось позже, примерно в эти сроки Лазаревич собирался открыть собственную парикмахерскую, но в
Все были уверены, что матч не возобновится. Команды ушли с поля и пробыли в подтрибунном помещении аж 35 минут. Но судья принял другое решение. Игра продолжилась. Акинфеева в воротах заменил Юрий Лодыгин.
— Поначалу ничего не понял. Мы выбегали в атаку, Игнашевич сыграл головой — и вдруг свисток. Обернулся, а Игорь лежит, и все к нему бегут. Когда стало понятно, что произошло, был уверен, что все закончено — как после такого можно играть в футбол? Но через полчаса оказалось, что я ошибался, и это стало самым удивительным в этот вечер, — не мог скрыть своего возмущения Алан Дзагоев. — Случившееся — просто дикость. Следующим шагом будет отстрел игроков? И если просто ранение — будем играть дальше? Кстати, когда мы вышли, было четкое предчувствие:
А вот объяснение Толстых на следующий день после инцидента.
— Когда игра была прервана в первый раз, после травмы Игоря Акинфеева, делегат УЕФА после консультаций принял решение о продолжении матча, — рассказывал глава РФС, присутствовавший на той игре. — Естественно, российский тренерский штаб подчинился решению, но мы сразу же предупредили, что после завершения встречи будем подавать протест. Что мы и сделали. Еще раз подчеркну, что Фабио Капелло сразу выразил нашу общую позицию: матч надо было прекратить сразу после случившегося с Акинфеевым.
— У меня тогда не было уверенности, что матч не возобновят, — вспоминает Широков. — Находились в потдрибунном помещении. И, честно говоря, я не увидел особого желания ни у кого из нашей делегации прерывать ту встречу. Единственный, кто ратовал за то, чтобы все закончить, был Фабио. Плюс игроки.
— А Толстых?
— Если я ничего не путаю, он даже не спускался в подтрибунку. А если и спускался, то
— Но Капелло был решителен?
— Да. Только он и вел все переговоры. Ему помогал начальник команды Женя Савин. Вот и все. Почему
Если говорить только о футболе в тот вечер, наша сборная смотрелась предпочтительнее. Помимо уже упомянутых двух верных моментов у Кокорина, ударом головой мог забивать Широков. В самый последний момент Баша выбил мяч
— Мне кажется, что игра получалась, соперника мы переигрывали. Другое дело, что моменты надо реализовывать, — заметил после матча Дзагоев.
— У вас не появилась мысль, что надо выйти и отомстить за Акинфеева?
— Кому? Черногорским футболистам? Но они ни в чем не виноваты! Мы выходили играть и выигрывать. Кстати, задним числом можно говорить что угодно, но я был уверен, что мы соперника дожмем.
— Пауза между таймами тоже ведь не на шутку затянулась?
— Это уже было
В той встрече хавбек ЦСКА получил повреждениезадней поверхности бедра и выбыл на месяц, Акинфеев же в итоге восстановился к важнейшей игре с «Зенитом» 5 апреля (1:2).
— Да, мы владели преимуществом. — соглашается Широков с Дзагоевым. —
— До матча специалисты не считали Россию фаворитом и писали, что в нашей команде нет игроков уровня Вучинича и Йоветича.
— А они разве выходили на поле в тот вечер? Хм. Помню Башу, еще
На 65-й минуте встречи судья посчитал, что черногорский защитник завалил в своей штрафной Кокорина, и указал на «точку». К мячу подошел Широков, но не смог переиграть Полексича.
— За свою карьеру вы забили 9 пенальти из 13.
— Причем дважды не смог реализовать 11-метровые в составе сборной.
— Что это? Психология?
— Да я бы не сказал, что дело в психологии. Если говорить о сборной, то в первом случае не повезло. Попал в штангу в матче с Израилем, и Глушак (Денис Глушаков. — Прим. «СЭ») добил. А с Черногорией… Кажется, я перемудрил. Послал мяч на удобной для вратаря высоте. Хотя, по идее мог, отмазаться после игры.
— Каким образом?
— Якобы мне светили в глаза лазерной указкой (смеется). Но это отговорка в пользу бедных. Просто неудачно исполнил. Причем изначально хотел бить в другой угол. И прямо перед ударом поменял решение.
— Если бы матч не остановили, как думаете, дожали бы черногорцев? Или фанаты хозяев нам помогли одержать победу?
— Да, конечно, забили бы им! Не сомневаюсь даже. Они уже еле ползали после часа игры.
Сейчас об этом можно рассуждать только в сослагательном наклонении. Сразу после незабитого пенальти вновь начались беспорядки на трибунах. На поле полетели различные предметы — монеты, зажигалки…
— Комбаров, кажется, бросал мяч из аута. И в него попала монета. В голову. Рядом проходил судья. Я его подзываю: «Реф. Монета в голову!». Арбитр дал свисток. После этого матч был закончен, — вспоминает врач сборной Безуглов.
Команды вновь ушли в подтрибунное помещение и больше на поле не вернулись.
— Там, кстати, тоже довольно долго решали — возобновлять встречу или все закончить. — замечает Широков. — Черногорцы, видимо, все еще надеялись на продолжение. Но тут уже сказался авторитет Фабио. Он их поддавил.
7 апреля контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА, рассмотрев инциденты, зафиксированные 27 марта в Подгорице, засчитал хозяевам поражение со счетом 0:3.
Россия заработала заветные три очка и вышла на чистое третье место. Впрочем, в июне дома в важнейшем матче мы уступили австрийцам (0:1). Через месяц было объявлено о досрочном расторжении контракта с Капелло. Итальянцу выплатили огромную неустойку (около 15 миллионов евро).
— Почему у дона Фабио не получилось в сборной России? — вопрос Широкову.
— Да почему вы решили, что у него не получилось? Вы все время так говорите… Разве он не вывел нас на чемпионат мира с первого места в группе, опередив Португалию? Ну что у него не получилось? Объясните.
— Результаты в отборе к Евро оставляли желать лучшего.
— Это уже второй его отборочный цикл. И потом — еще неизвестно, как бы все закончилось, если бы Капелло не убрали. Может быть, и при нем выиграли бы оставшиеся четыре встречи.
— Думаете?
— Ну, а почему нет? Да, была ничья с Молдавией.
— Значит, у вас не было чувства безнадеги в сборной при Капелло?
— Нет. При итальянце мы провалили только один тайм в том отборе. С австрийцами могли устроиться на три мяча. Но после перерыва смотрелись гораздо лучше, имели шансы сравнять счет. Нет, безнадеги не было.
— Думаете, Капелло травили только
— Естественно. Да, он зарабатывал очень хорошие деньги. При этом, на мой взгляд, неплохо работал. Был первым, кто начал постоянно посещать игры, отслеживать футболистов. Все время жил в Москве. Просто те люди, которые на тот момент были в РФС, не особо хотели с ним сотрудничать. Фабио много разных полезных идей предлагал.
— Например?
— Сейчас ввели турниры между юношами (U-15, U-17). Капелло об этом говорил еще в 2013 году. Но его
— Знаю, что подарки дошли до Акинфеева в целости и сохранности. Все нормально, — говорил Трипутень в интервью «СЭ» осенью 2015 года.
— Как вратарь отреагировал на этот жест Лазаревича?
— Думаю, Игоря напрягала вся эта шумиха — он спокойно обошелся бы и без этих подарков. В ответ он просил передать Лазаревичу, что обиды на него не держит, пусть не переживает. Пусть взрослеет и помнит, что футбол — это игра и ничто другое. Почти цитата.