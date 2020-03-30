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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились все участники 1/8 финала Евро-2020 по FIFA. Среди них — Зинченко и Лукаку

В турнире Евро-2020 по FIFA завершилась стадия 1/16 финала.

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Источник: Reuters

Таким образом, стали известны все участники 1/8 финала.

Среди тех, кому удалось пробиться в следующий раунд, оказались полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. При этом украинец оказался сильнее российского защитника «Зенита» Данила Кругового.

Результаты матчей 1/16 финала:

Гранит Джака (Швейцария) — Ромелу Лукаку (Бельгия) — 2:3
Мерих Демирал (Турция) — Пюрю Сойри (Финляндия) — 2:4
Диогу Жота (Португалия) — Джон Иган (Ирландия) — 5:1
Деян Ловрен (Хорватия) — Михаэль Грегорич (Австрия) — 0:3
Бернд Лено (Германия) — Дэниел Джеймс (Уэльс) — 3:1
Александр Сёрлот (Норвегия) — Рэзван Марин (Румыния) — 1:3
Патрик Шик (Чехия) — Милот Рашица (Косово) — 5:1
Энис Барди (Македония) — Билли Гилмор (Шотландия) — 0:2
Эмерсон (Италия) — Никола Миленкович (Сербия) — 3:4
Серхио Регилон (Испания) — Георгий Чакветадзе (Грузия) — 4:3
Лиам Бойс (Северная Ирландия) — Хёрдур Магнуссон (Исландия) — 9:0
Кшиштоф Пёнтек (Польша) — Мунас Даббур (Израиль) — 0:6
Тимоти Фосу-Менса (Нидерланды) — Тодд Кантвелл (Англия) — 1:3
Данил Круговой (Россия) — Александр Зинченко (Украина) — 1:6
Амер Гояк (Босния) — Лукас Эрнандес (Франция) — 3:4
Филип Биллинг (Дания) — Деян Кулушевски (Швеция) — 3:1

В 1/8 финала сыграют пары: Ромелу Лукаку — Тодд Кантвелл, Мунас Даббур — Филип Биллинг, Патрик Шик — Лиам Бойс, Бернд Лено — Пюрю Сойри.

Также в 1/8 финала сыграют Диогу Жота, Михаэль Грегорич, Рэзван Марин, Билли Гилмор, Никола Миленкович, Серхио Регилон, Александр Зинченко, Лукас Эрнандес. Пары пока не определены.

Матчи 1/8 финала начнутся сегодня, 30 марта.

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