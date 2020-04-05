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10:49 (мск), источник: Матч ТВ

Израиль — победитель чемпионата Европы-2020 по FIFA

Израильский нападающий «Хоффенхайма» Мунас Даббур стал чемпионом Европы-2020 по футбольному симулятору FIFA 20.

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В финале форвард обыграл португальского футболиста «Вулверхэмптона» Жота с общим счетом 9:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

На пути к главному матчу израильтянин одолел Бернда Лено (3:2), Патрика Шика (2:1) и Кшиштофа Пентека (6:0). P.

lan B — международный турнир по киберфутболу от популярного футбольного сообщества в Instagram — 433. В нем проводился альтернативный чемпионат Европы в FIFA 20, в котором сошлись 32 профессиональных футболиста.

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