Израиль — победитель чемпионата Европы-2020 по FIFA

На пути к главному матчу израильтянин одолел Бернда Лено (3:2), Патрика Шика (2:1) и Кшиштофа Пентека (6:0). P.

lan B — международный турнир по киберфутболу от популярного футбольного сообщества в Instagram — 433. В нем проводился альтернативный чемпионат Европы в FIFA 20, в котором сошлись 32 профессиональных футболиста.