СМИ: УЕФА может сократить число городов Евро-2020
ТАСС, 9 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает возможность сокращения числа городов, которые примут чемпионат Европы — 2020. Об этом сообщает Daily Mail.
ТАСС, 9 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает возможность сокращения числа городов, которые примут чемпионат Европы — 2020. Об этом сообщает Daily Mail.
Чемпионат Европы
По информации издания, в УЕФА опасаются, что Рим и Бильбао (Испания) не смогут подготовиться к чемпионату Европы
«Евро-2020 должен пройти по тому же расписанию в тех же городах. Однако пока график матчей окончательно не утвержден», — сказали газете в
Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах:
Рим и Бильбао должны принять по три матча группового этапа, в Бильбао также запланирован матч 1/8 финала, в Риме — один из четвертьфиналов.