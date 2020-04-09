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12:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: УЕФА может сократить число городов Евро-2020

ТАСС, 9 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает возможность сокращения числа городов, которые примут чемпионат Европы — 2020. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:52 MSK, 09.04
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Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации издания, в УЕФА опасаются, что Рим и Бильбао (Испания) не смогут подготовиться к чемпионату Европы из-за экономических потерь, связанных с пандемией.

«Евро-2020 должен пройти по тому же расписанию в тех же городах. Однако пока график матчей окончательно не утвержден», — сказали газете в пресс-службе УЕФА.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Рим и Бильбао должны принять по три матча группового этапа, в Бильбао также запланирован матч 1/8 финала, в Риме — один из четвертьфиналов.

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