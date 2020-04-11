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12:32 (мск), источник: ТАСС

Власти Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020 и уведомили об этом РФС и УЕФА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Грязнов/. Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году и уже уведомили об этом Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Владимир Кириллов, комментируя публикации иностранных СМИ.

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Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В четверг издание Daily Mail сообщило, что число городов-организаторов может быть уменьшено из-за последствий пандемии. В УЕФА заявили, что консультации проводятся со всеми запланированными хозяевами первенства, отметив, что окончательно расписание матчей еще не утверждено.

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«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что губернатор города в конце марта уведомил об этом РФС и оргкомитет. «Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА», — сказал Кириллов.

Ранее гендиректор оргкомитета российской части турнира и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин в беседе с ТАСС предположил, что организация может привлечь другие города для проведения турнира, если какой-то «выпадет», или перераспределить матчи между оставшимися городами-организаторами.

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В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов Евро. Сборная России сыграет в групповом раунде с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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