Состав волонтеров для Евро-2020 в Петербурге не изменится в связи с переносом турнира

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

«Что касается городских волонтеров, то по итогам отбора в рамках региональной программы определены 1,5 тыс. человек. Их состав сохранится на 2021 год», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случае необходимости власти города готовы провести дополнительный набор к турниру в следующем году. «Если появится необходимость, будет проведен донабор волонтеров», — отметил вице-губернатор.

Во время турнира в Петербурге будет работать два типа волонтеров — городские и волонтеры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков на объектах инфраструктуры Петербурга — на вокзалах, в аэропорту Пулково, улицах, площадях и других объектах. Волонтеры УЕФА будут работать с командами, представителями ассоциации, а также обслуживать болельщиков у «последней мили» — непосредственно перед входом на стадион. Волонтеров УЕФА на турнире в Петербурге планировалось задействовать 1,2 тыс. человек, городских волонтеров — 1,5 тыс. человек.