Вице-губернатор Петербурга: Перенос Евро-2020 не скажется на качестве подготовки города

Источник: РИА "Новости"

«Перенос турнира на следующий год не окажет какого-либо влияния на качество и эффективность подготовки к нему», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что город уже был фактически готов принять матчи чемпионата. «Что касается готовности города к финальному турниру чемпионата Европы по футболу, то все обязательства перед УЕФА были фактически доведены до завершающей стадии — мы обеспечили готовность городской инфраструктуры, приняли исчерпывающие меры по безопасности и антитеррористической защищенности, разработали необходимый комплект распорядительной документации и предусмотрели полную операционную готовность. Все эти меры носят не сиюминутный характер и будут в полном объеме применимы в 2021 году», — отметил Кириллов.

Союз европейских футбольных ассоциаций пока не утвердил окончательное расписание перенесенного чемпионата Европы, это должно произойти к концу апреля. «Работа по актуализации комплексного плана подготовки к Евро-2020 в части уточнения сроков и перечня мероприятий будет инициирована по факту поступления со стороны УЕФА и правительства России официальных решений и распоряжений, регламентирующих порядок проведения турнира в 2021 году», — сказал Кириллов.

В феврале этого года город посетила инспекционная комиссия УЕФА. Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар сообщал, что стадион «Санкт-Петербург» готов принять матчи европейского первенства.