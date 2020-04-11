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14:45 (мск), источник: ТАСС

Сорокин: Власти Петербурга и РФС оперативно уведомили УЕФА о готовности принять матчи Евро

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Власти Санкт-Петербурга и Российский футбольный союз (РФС) достаточно оперативно уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности города принять матчи перенесенного на лето 2021 года чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

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Источник: РИА "Новости"

9 апреля британское издание Daily Mail сообщило, что число городов-организаторов может быть уменьшено из-за последствий пандемии. В УЕФА заявили, что консультации проводятся со всеми запланированными хозяевами первенства, отметив, что окончательно расписание матчей еще не утверждено. 11 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, комментируя публикации иностранных СМИ, заявил ТАСС о том, что власти города не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы и уже уведомили об этом РФС и УЕФА. В службе коммуникации РФС ТАСС также сообщили о том, что УЕФА уведомлен о готовности Санкт-Петербурга принять игры предстоящего турнира.

«Власти и РФС отреагировали достаточно оперативно, потому что со стороны УЕФА были четко обозначены сроки (города-организаторы должны подтвердить намерение принять матчи до конца апреля — прим. ТАСС), — сказал Сорокин. — Естественно, мы подготовились к установленным срокам. Рассматривалась ли возможность взять больше времени на размышление или отказаться от проведения матчей чемпионата Европы? Я такого ни разу не слышал».

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сборная России сыграет в групповом раунде с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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