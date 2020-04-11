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16:03 (мск), источник: ТАСС

Оргкомитет российской части Евро-2020 перенесет волонтерскую программу на следующий год

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организационный комитет российской части чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, перенесет волонтерскую программу на следующий год. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

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В субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил ТАСС, что состав городских волонтеров не претерпит изменений в связи с переносом чемпионата Европы на 2021 год, отметив, что в случае необходимости власти города готовы провести дополнительный набор волонтеров в следующем году.

«Волонтерская программа будет перенесена на следующий год. Никаких изменений нет, идет финальная стадия подготовки волонтеров. Постараемся сохранить весь корпус», — сказал Сорокин.

Чемпионат Европы, матчи которого должны пройти в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Во время турнира в российском городе будут работать две группы волонтеров — городские и волонтеры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков на объектах инфраструктуры Петербурга — на вокзалах, в аэропорту Пулково, улицах, площадях и других объектах, а волонтеры УЕФА будут работать с командами, представителями ассоциации и сотрудниками организационного комитета, а также вместе с коллегами из городской программы обслуживать болельщиков у «последней мили» — непосредственно перед входом на стадион. Волонтеров УЕФА на турнире в Петербурге планировалось задействовать 1,2 тыс. человек, городских волонтеров — 1,5 тыс. человек.

Обмен волонтерами между странами будет обсуждаться

В январе оргкомитет российской части чемпионата Европы достиг договоренности с оргкомитетами других городов — организаторов турнира об обмене волонтерами во время проведения соревнований. Планировалось, что летом 2020 года в Санкт-Петербурге с начала июня до начала июля будут находиться по пять волонтеров из Будапешта и Бильбао. От России в венгерский и испанский города также планировалось направить по пять человек.

«Договоренности об обмене волонтерами были, теперь будем обсуждать перенос на 2021 год с коллегами», — сказал Сорокин. Гендиректор оргкомитета отметил, что договоренностей с волонтерами из других стран не было, поскольку это движение в них устроено иначе.

Как ранее сообщил ТАСС Сорокин, ясность относительно городов, которые в 2021 году примут перенесенный из-за коронавируса чемпионат Европы, наступит 30 апреля. До этого времени у оргкомитетов стран — хозяев турнира есть время для того, чтобы принять решение о том, будет тот или иной город принимать матчи Евро в 2021 году или нет. В субботу Российский футбольный союз (РФС) официально уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи турнира в 2021 году.

Городами — организаторами чемпионата Европы являются Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В российском городе должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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