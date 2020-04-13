Петербург не планирует консервацию объектов Евро-2020 из-за переноса турнира

Чемпионат Европы
«Консервация объектов не потребуется», — сказал собеседник агентства.
Помимо стадиона к турниру готовили тренировочные базы
Кириллов добавил, что все объекты будут эксплуатироваться до турнира. «Все эти спортивные сооружения являются действующими и продолжают эффективно эксплуатироваться. Они будут работать в штатном режиме до начала проведения турнира», — сказал он.
Ранее, комментируя публикацию Daily Mail о том, что некоторые города могут отказаться от проведения чемпионата в 2021 году, Кириллов сообщил ТАСС, что власти города не планируют отказываться от турнира и уведомили об этом Российский футбольный союз (РФС). РФС, в свою очередь, уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности принять матчи чемпионата Европы.