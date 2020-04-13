Петербург не планирует консервацию объектов Евро-2020 из-за переноса турнира

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Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Петербург должен принять три матча групповой стадии и четвертьфинал.

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«Консервация объектов не потребуется», — сказал собеседник агентства.

Помимо стадиона к турниру готовили тренировочные базы команд-участниц. «В рамках проведения матчей европейского первенства в нашем городе УЕФА были утверждены три спортивных объекта. Это стадион “Санкт-Петербург” на Крестовском острове, а также две тренировочные площадки: стадион “Петровский” и стадион спортшколы Курортного района в Зеленогорске», — сказал он.

Кириллов добавил, что все объекты будут эксплуатироваться до турнира. «Все эти спортивные сооружения являются действующими и продолжают эффективно эксплуатироваться. Они будут работать в штатном режиме до начала проведения турнира», — сказал он.