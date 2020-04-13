Перенос Евро-2020 не потребует дополнительных трат из бюджета Петербурга

Источник: РИА "Новости"

«Увеличение бюджетных трат в связи с переносом финального турнира чемпионата Европы по футболу на 2021 год не предполагается», — сказал собеседник агентства.

«Благодаря тому, что решение УЕФА о переносе сроков чемпионата Европы было принято заблаговременно, подготовительные мероприятия оперативного характера, которые должны быть реализованы исключительно в период проведения турнира, были приостановлены. Это также позволило нам избежать дополнительных бюджетных трат», — добавил он.

Вице-губернатор также отметил, что городу досталась хорошая инфраструктура от предыдущих спортивных событий и поэтому подготовка не требует капитальных вложений. «Полная инфраструктурная готовность города позволила нам обойтись без долгосрочных проектов, связанных со строительством новых объектов. Многие мероприятия были сосредоточены вокруг уже созданных объектов, которые продолжают функционировать в рамках наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Таким образом, подготовка к турниру не потребовала глобальных бюджетных вливаний», — сказал он.

Также Кириллов отметил, что в ходе подготовки к чемпионату Европы часть мероприятий была профинансирована в текущем порядке, а не специально для турнира. «Основное внимание было уделено организации деятельности спортивной, транспортной, инженерной инфраструктуры и иных объектов городского хозяйства, обеспечению безопасности и общественного порядка, организации культурно-массовых мероприятий и другим направлениям подготовки города. Часть мероприятий осуществлялась в рамках текущего финансирования исполнительных органов государственной власти и подведомственных им учреждений», — сказал собеседник ТАСС.