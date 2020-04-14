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16:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Штрафной в ворота Филимонова не был случайным». Шевченко вспомнил про гол в великом матче Россия — Украина

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил о том, как забил ключевой ответный гол в ворота Александра Филимонова в матче Россия — Украина в решающей игре отбора Евро-2000 (1:1 в Москве).

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За две минуты до истечения основного времени российская команда упустила победу из-за ошибки Филимонова.

— Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным, — цитирует zbirna.com Шевченко. — Во-первых, я так уже забивал — «Баварии», «Карпатам», кому-то еще. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо.

Тренер был в прекрасной форме, а его идеальные пласирующие передачи с фланга помогали нам с Сергеем Ребровым работать над завершением. После этого мы подавали угловые и штрафные. Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу. Поставил себе такую цель: любая подача — только в створ. Мяч направляется по определенной траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз — это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так все и получилось.

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