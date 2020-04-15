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19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба назвал причину неудачного выступления сборной России на Евро-2016

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы-2016.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России заняла последнее место в группе B, набрав одно очко. Соперниками россиян были национальные команды Уэльса, Англии и Словакии.

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«После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. По-другому выстроить подготовку и не брать на турнир некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое «я» в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. А если выпадают два-три человека, то это вообще катастрофа. Во Франции, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть! У них собственное «я» превосходило «мы», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После завершения выступления на Евро-2016 Слуцкий покинул пост главного тренера сборной России.

Дзюба провел на турнире все три матча, но не отметился результативными действиями.

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18 июля 2016© Ньюстюб
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