Дзюба назвал причину неудачного выступления сборной России на Евро-2016
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы-2016.
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы-2016.
Сборная России заняла последнее место в группе B, набрав одно очко. Соперниками россиян были национальные команды Уэльса, Англии и Словакии.
«После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе.
После завершения выступления на Евро-2016 Слуцкий покинул пост главного тренера сборной России.
Дзюба провел на турнире все три матча, но не отметился результативными действиями.