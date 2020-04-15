Дзюба назвал причину неудачного выступления сборной России на Евро-2016

«После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. По-другому выстроить подготовку и не брать на турнир некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое «я» в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. А если выпадают два-три человека, то это вообще катастрофа. Во Франции, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть! У них собственное «я» превосходило «мы», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».