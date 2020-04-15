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21:44 (мск), источник: Sport24

Футболисты сборной России рассказали о драке на Евро-2016: Дзюба признался, что чуть не задушил Глушакова

Футболисты, выступавшие за сборную России на чемпионате Европы — 2016, рассказали о драке, произошедшей в команде во время турнира.

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СМИ писали о драке Романа Широкова и Дениса Глушакова, а также о том, что Павел Мамаев пострадал, пытаясь их разнять.

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«Эти инсайдеры… Писали, что Мамаев подрался с Широковым или Глушаковым, что-то такое… Мамаев там был вообще не при делах! Человек просто лежал на подушке. Кто в него попал, потом говорит: “У тебя осталось на одну жизнь меньше”. Это было смешно. Я шел с подстраховкой, потому что понимал: что-то будет. Так и получилось. Я Глушака чуть не задушил, бедолагу. Он рассказал об этом, нет?» — заявил Артем Дзюба в программе «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».

«Рома тогда перешел из “Спартака” в ЦСКА. Мы сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. ЦСКА тогда вроде выиграл чемпионство. Началось про “Спартак”: мол, вы там болтаетесь… Я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Говорю: “Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год”. В итоге слово за слово… Но я не попал. Попал в другого. А в итоге сказали, что Мамаев ударился в тренажерке», — рассказал Глушаков.

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5 июля 2016© Ньюстюб
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