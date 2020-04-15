Футболисты сборной России рассказали о драке на Евро-2016: Дзюба признался, что чуть не задушил Глушакова
Футболисты, выступавшие за сборную России на чемпионате Европы — 2016, рассказали о драке, произошедшей в команде во время турнира.
Футболисты, выступавшие за сборную России на чемпионате Европы — 2016, рассказали о драке, произошедшей в команде во время турнира.
СМИ писали о драке Романа Широкова и Дениса Глушакова, а также о том, что Павел Мамаев пострадал, пытаясь их разнять.
«Эти инсайдеры… Писали, что Мамаев подрался с Широковым или Глушаковым,
«Рома тогда перешел из “Спартака” в ЦСКА. Мы сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. ЦСКА тогда вроде выиграл чемпионство. Началось про “Спартак”: мол, вы там болтаетесь… Я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Говорю: “Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год”. В итоге слово за слово… Но я не попал. Попал в другого. А в итоге сказали, что Мамаев ударился в тренажерке», — рассказал Глушаков.