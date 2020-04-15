Футболисты сборной России рассказали о драке на Евро-2016: Дзюба признался, что чуть не задушил Глушакова

СМИ писали о драке Романа Широкова и Дениса Глушакова, а также о том, что Павел Мамаев пострадал, пытаясь их разнять.

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«Эти инсайдеры… Писали, что Мамаев подрался с Широковым или Глушаковым, что-то такое… Мамаев там был вообще не при делах! Человек просто лежал на подушке. Кто в него попал, потом говорит: “У тебя осталось на одну жизнь меньше”. Это было смешно. Я шел с подстраховкой, потому что понимал: что-то будет. Так и получилось. Я Глушака чуть не задушил, бедолагу. Он рассказал об этом, нет?» — заявил Артем Дзюба в программе «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».