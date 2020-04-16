Драка в тренажарке и бровь Мамаева — хайлайт сборной России на Евро-2016. Глушаков и Дзюба вспомнили, как все было

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«Наши на Евро» — новый цикл программ на «Матч ТВ» от Романа Трушечкина. Первый выпуск, про Евро-2016, сделал Роман Широков: хав жестко прошелся по главному тренеру Леониду Слуцкому. У него Широков считался только четвертым в центре поля — туда Слуцкий ставил Нойштедтера, Мамаева, Головина и Глушакова.

«Наверное, эйфория его [Слуцкого] захлестнула. Написание книжек о нем, написание фильмов…

Подумал, что это он вывел сборную на Евро. Не люди, которые на поле выходили, а он — такой гений, пришел и вывел. Роман Широков

Я думаю, по ходу турнира его настигло жесткое разочарование по этому поводу.

По каждому из матчей сборной Широков находил, что предъявить Слуцкому. Со словаками — за сон на угловом у своих ворот в конце первого тайма (Гамшик забил второй и сделал игру), с Уэльсом — на брошенного впереди в одиночестве Артема Дзюбу: «Одним игроком переиграть трех высокорослых защитников, мне кажется, это было наивно». Даже с Англией, где Россия при участии Широкова выцепила ничейку, было что-то загадочное.

«По версии Слуцкого, нам нужна была скорость, он ее за счет Кокорина и Смолова на флангах якобы добавил.

Середина ему была не нужна, я такую установку впервые в своей жизни услышал. Сказали, чтобы запретили давать центральным полузащитникам мяч. Роман Широков

Под угрозой расстрела не должны были давать передачи.

О драке с Денисом Глушаковым и травме брови Павла Мамаева Широков высказываться не стал.

Как все было?

Инсайд о махаче выкатил «Лайф» 27 июня — уже после поражения от Уэльса и вылета сборной. Мамаев уже влип в один скандал, выдав в инстаграме нетленку: «Да, проиграли. Да, вылетели, но, наверное, это наш максимум. Жду говна в комментариях». Когда поднялся вой, Павел потер пост, но вскрылось очевидное: атмосфера в сборной летом 2016-го была токсичной.

Первая версия. После матча со Словакией Мамаев якобы наехал на Слуцкого. «Про***** этим лохам. Ну, а х*** если тренер ставит в состав это говно», — заявил Павел, указывая на Нойштедтера. Коуч предложил Павлу извиниться — тот дважды проигнорировал просьбу, а когда услышал от Слуцкого, что не просто так не задержался в ЦСКА, оскорбил Леонида Викторовича.

Пик, если верить источнику, случился в зале, где в дело вступил Широков: «Он подошел и резко ударил Павла в глаз. Игроки ЦСКА тут же окружили Мамаева и дали понять, что если тот начнет рыпаться, получит в тыкву еще не один раз».

Только тогда Павел затих, но Евро доигрывал с подбитой бровью.

Вторая. Мамаев пострадал в конфликте случайно. На самом деле в тренажерке Широков поцапался с Денисом Глушаковым — конфликт не связан с провалами сборной, а завязан на взаимных подколках. Роман считал, что Денис гораздо ниже по уровню и своей карьерой ничего не доказал, а мечты о трофеях со «Спартаком» останутся мечтами.

Широков ехал на Евро в статусе победителя чемпионата России с ЦСКА, откуда перешел как раз из «Спартака». Его бывший клуб с Глушаковым в составе тогда стал лишь пятым и пришел к золоту только через год.

Третья. Мамаев рассек бровь случайно — о дверной косяк. Выглядело спорно: замазывать конфликт такими оправданиями было поздно.

Что говорили?

Широков быстро отверг все претензии к Мамаеву — так стало ясно, что между ними конфликта не было. «Очередной бред нашей спортивной журналистики. Павел Константинович является моим хорошим другом — это раз. Во-вторых, он из Подмосковья, так же как и я, а у нас в Подмосковье принято не бить друг друга, а поддерживать, что я всегда с удовольствием делаю в отношении него».

За соседа по Подмосковью (Широков из Дедовска, Мамаев — из Шишкиного Леса) Роман впоследствии и правда заступался — например, после заключения в тюрьму за компанию с Кокориным. Экс-капитан «Краснодара» Рагнар Сигурдссон подтверждал, что Широков с Мамаевым дружили и едва ли могли вступить в драку.

Вскоре тот же «Р-спорт» уточнил у Широкова, что же реально произошло и кто кого бил. Ответ вышел размытым: «Даже доктор сказал, что в тренажерном зале это было. А тренажерный зал всем расскажет, если у него спросить».

Широков ссылался на врача сборной Эдуарда Безуглова. «Есть две основные версии, как Мамаев получил травму. Первая — это драка с Широковым. Заверяю, никакой драки не было, это бред, в команде никто не дрался. Вторая версия — Мамаев ударился о дверной косяк, но это тоже неправда. На самом деле, травма случилась в тренажерном зале. Те, кто часто ходит в тренажерный зал, знает, что там можно рассечь бровь. Те, кто распространяет слухи, обходит тренажерный зал стороной».

То есть Мамаев действительно расшиб бровь в тренажерке, но не в результате потасовки. То же самое кратко сказал и Денис Глушаков: «Никакой драки не было».

Версию с личным конфликтом Широкова и Глушакова предъявили агенту Романа Арсену Минасову. «Да ну! — отмахнулся менеджер. — Смешно Роману выяснять с Глушаковым, кто из них круче. Разные весовые категории в футбольном плане. И потом у них хорошие отношения, жены общаются. Все это, мне кажется, ерунда». Отчасти это точно правда: Широков живет рядом с Глушаковым и Дмитрием Комбаровым и болтал с ними об уходе из «Спартака».

Наконец, окончательно стихли слухи после интервью Слуцкого Юрия Дудю. Там тренер говорил откровенно, и фразе об отсутствии всякого конфликта в кейсе с Широковым и Глушаковым тоже предлагалось верить: «Это не драка. Это бытовое повреждение, не связанное с проявлением недовольства, бунта или межличностного конфликта. Тупо бытовая неурядица».

А на самом деле?

Широков многое прояснил в недавнем стриме с Дмитрием Егоровым. «Знаете, там был такой буклет — с полным составом сборной России, и у всех там были указаны трофеи. Но только у Глушакова там ничего не было, поэтому его подкалывал не я, а составители буклета. Дениса подкалывала вся страна, но он молодец, добился трофея. Замахивался ли он на меня тогда? На меня Глушакову сложно было, он на трофеи замахивался».

Налицо подколы в адрес Глушакова от Широкова — едкое чувство юмора Романа известно. Подтверждений факта драки все еще нет.

Теперь на «Матче» конфликт осветили в деталях. Дзюба (якобы тоже его участник) больше шутил и выгораживал Мамаева, но фактически признал: драка и правда была.

«Эти инсайдеры… Писали, что Мамаев подрался с Широковым или Глушаковым, что-то такое… Мамаев там был вообще не при делах! Человек просто лежал на подушке. Кто в него попал, потом говорит: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Это было смешно.

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Я шел с подстраховкой, потому что понимал: что-то будет. Так и получилось. Я Глушака чуть не задушил, бедолагу. Он рассказал об этом, нет?

Да, рассказал — и наконец-то все прояснил.

«Рома тогда перешел из «Спартака» в ЦСКА. Мы сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. ЦСКА тогда вроде выиграл чемпионство. Началось про «Спартак»: мол, вы там болтаетесь… Я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Говорю: «Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год». В итоге слово за слово…

Но я не попал. Попал в другого. А в итоге сказали, что Мамаев ударился в тренажерке.

Широков ранее говорил, что не помнит о споре с Глушаковым про тройку, но не опровергал, что мог подкалывать Дениса о неудачах «Спартака». И, как теперь ясно, конфликт между полузащитниками скрывали зря: Широков и Глушаков действительно вступили в схватку, а пострадал Мамаев.

Тем летом 2016-го приключения Павла на драках не закончились. Вскоре он затусил в Монте-Карло с Кокориным и шампанским — тут уж стало не до стычек в сборной.