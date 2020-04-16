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12:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Копенгаген намерен продолжать организацию ЕВРО после его переноса

ЕВРО-2020, Николай Рязанцев. Организационный комитет чемпионата Европы по футболу в Копенгагене отправил УЕФА декларацию о намерении продолжать организацию матчей турнира, перенесенного на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

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Источник: Спорт РИА Новости

ЕВРО-2020, проведение которого было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Копенгаген, был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. На прошлой неделе издание Daily Mail сообщило, что число городов, принимающих матчи чемпионата Европы, может быть уменьшено.

«Мы отправили декларацию о намерении продолжить организацию ЕВРО третьего апреля», — заявили РИА Новости в оргкомитете ЕВРО-2020 в Копенгагене. «Это историческая возможность провести финальную часть ЕВРО в Дании, где мы сможем создать большой футбольный праздник. Мы готовы провести четыре матча турнира летом 2021 года, но мы не сможем это сделать без поддержки наших партнеров. Мы довольны этой поддержкой, но нам предстоит еще много работы, и с уверенностью можно будет об этом говорить, когда будет подписано окончательно соглашение», — приводятся слова главы Датского футбольного союза Йеспера Мёллера в пресс-релизе организации.

Копенгаген должен принять три матча группы B, в частности матч сборных России и Дании, а также одну встречу 1/8 финала.

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