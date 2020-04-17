Гиггз нашел плюсы в переносе Евро

— Мы были заряжены на это лето и находились в хорошей форме, так что перенос сказался негативно, — цитирует BBC Гиггза. — Это поменяло наши планы, потому что мы собирались выстрелить этим летом. Мы съездили в Баку и Рим, изучили детали, но теперь нам нужно будет повторить то же самое следующим летом.