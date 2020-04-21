УЕФА не раскрывает информацию о компенсации стадионам из-за переноса ЕВРО
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет раскрывать информацию о дополнительных выплатах стадионам, принимающим матчи чемпионата Европы,
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет раскрывать информацию о дополнительных выплатах стадионам, принимающим матчи чемпионата Европы,
ЕВРО-2020, Михаил Гончаров. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет раскрывать информацию о дополнительных выплатах стадионам, принимающим матчи чемпионата Европы,
Чемпионат Европы-2020, проведение которого было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая