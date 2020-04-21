УЕФА не раскрывает информацию о компенсации стадионам из-за переноса ЕВРО

Источник: Спорт РИА Новости

ЕВРО-2020, Михаил Гончаров. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет раскрывать информацию о дополнительных выплатах стадионам, принимающим матчи чемпионата Европы, из-за переноса турнира, заявили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Чемпионат Европы-2020, проведение которого было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

«УЕФА не раскрывает информацию о своих договорных соглашениях в связи с их конфиденциальностью», — заявили в

пресс-службе

УЕФА на вопрос о дополнительных выплатах стадионам

из-за

переноса турнира.