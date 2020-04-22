В УЕФА вспомнили шикарный гол Бесчастных чехам на Евро-96

Бесчастных на 85-й минуте сделал счет 3:2, а на 88-й результат сравнял Владимир Шмицер. Сборная России набрала одно очко и заняла последнее место в группе С. Чехи набрали четыре очка и вышли из группы со второго места. На чемпионате Европы-1996 сборная Чехии дошла до финала, где уступила Германии (1:2).