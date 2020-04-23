Женский чемпионат Европы по футболу перенесен на 2022 год

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Изначально чемпионат Европы должен был пройти с 11 июля по 1 августа 2021 года в Англии. Теперь женское европейское первенство состоится с 6 по 31 июля, финал турнира пройдет на стадионе «Уэмбли».

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«Мы тщательно рассмотрели все варианты, наша приверженность росту женского футбола находится на первом плане. Перенеся чемпионат Европы среди женщин на следующий год, мы гарантируем, что наше главное женское соревнование станет единственным крупным футбольным турниром лета, предоставив ему то внимание, которого оно заслуживает», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Сборная России в квалификационном турнире занимает второе место в группе А, набрав 9 очков в четырех матчах. Лидирует действующие чемпионки Европы команда Нидерландов (18 очков после 6 встреч).