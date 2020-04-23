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14:38 (мск), источник: ТАСС

Женский чемпионат Европы по футболу перенесен на 2022 год

ТАСС, 23 апреля. Чемпионат Европы по футболу среди женщин перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Изначально чемпионат Европы должен был пройти с 11 июля по 1 августа 2021 года в Англии. Теперь женское европейское первенство состоится с 6 по 31 июля, финал турнира пройдет на стадионе «Уэмбли».

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«Мы тщательно рассмотрели все варианты, наша приверженность росту женского футбола находится на первом плане. Перенеся чемпионат Европы среди женщин на следующий год, мы гарантируем, что наше главное женское соревнование станет единственным крупным футбольным турниром лета, предоставив ему то внимание, которого оно заслуживает», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Сборная России в квалификационном турнире занимает второе место в группе А, набрав 9 очков в четырех матчах. Лидирует действующие чемпионки Европы команда Нидерландов (18 очков после 6 встреч).

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Ранее УЕФА из-за пандемии коронавируса перенес мужской чемпионат Европы с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. На данный момент приостановлено проведение национальных чемпионатов большинства стран Европы. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, перенесены матчи сборных.

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