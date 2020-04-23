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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЕВРО-2020 сохранит название, несмотря на перенос на 2021 год

ЕВРО-2020. Чемпионат Европы по футболу сохранит название ЕВРО-2020, несмотря на перенос турнира на 2021 год, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Как отмечается, такое решение в четверг принял исполком УЕФА в ходе видеоконференции. Сохранение названия связанно с изначальным желанием УЕФА провести турнир в честь 60-летия первого чемпионата Европы, который состоялся в 1960 году.

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«Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы (1960−2020). Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир», — говорится в релизе.

«Решение отвечает обязательству УЕФА сделать ЕВРО-2020 устойчивым турниром без лишнего мусора и отходов. На момент переноса чемпионата уже произведено множество брендированных товаров. В случае смены названия их пришлось бы производить заново», — отмечается в сообщении.

В марте пресс-служба УЕФА уже объявляла о сохранении бренда ЕВРО-2020, но после данное сообщение было удалено, а окончательное решение по данному вопросу было отдано в юрисдикцию исполкома.

ЕВРО-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Новые даты соревнований — с 11 июня по 11 июля.

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