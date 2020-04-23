ЕВРО-2020 сохранит название, несмотря на перенос на 2021 год
ЕВРО-2020. Чемпионат Европы по футболу сохранит название ЕВРО-2020, несмотря на перенос турнира на 2021 год, сообщается на официальном сайте УЕФА.
ЕВРО-2020. Чемпионат Европы по футболу сохранит название ЕВРО-2020, несмотря на перенос турнира на 2021 год, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Как отмечается, такое решение в четверг принял исполком УЕФА в ходе видеоконференции. Сохранение названия связанно с изначальным желанием УЕФА провести турнир в честь 60-летия первого чемпионата Европы, который состоялся в 1960 году.
«Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы (1960−2020). Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир», — говорится в релизе.
«Решение отвечает обязательству УЕФА сделать ЕВРО-2020 устойчивым турниром без лишнего мусора и отходов. На момент переноса чемпионата уже произведено множество брендированных товаров. В случае смены названия их пришлось бы производить заново», — отмечается в сообщении.
В марте
ЕВРО-2020 был перенесен