Копенгаген может отказаться от матчей ЕВРО из-за «Тур де Франс»

Источник: Спорт РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в марте объявил о переносе ЕВРО с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В Дании в начале июля 2021 года пройдут три этапа «Тур де Франс». Велогонка стартует в Копенгагене, второй этап пройдет между Роскилле и Нюборгом, а третий — между городами Вайле и Сеннерборг.

«Меня до сих пор беспокоит, сможем ли мы провести матчи в Копенгагене. Думаю, что вероятность 50 на 50. Все стороны настроены позитивно и хотят двигаться вперед. Но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем мы будем уверены, что матчи могут быть сыграны в Копенгагене», — заявил президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Мёллер.

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Города-организаторы ЕВРО-2020 должны до 30 апреля предоставить УЕФА гарантии на проведение матчей перенесенного турнира.

На прошлой неделе сообщалось, что оргкомитет чемпионата Европы в столице Дании отправил УЕФА декларацию о намерении продолжать организацию матчей ЕВРО-2020.