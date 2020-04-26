Копенгаген может отказаться от матчей ЕВРО из-за «Тур де Франс»
ЕВРО-2020. Копенгаген может отказаться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году
ЕВРО-2020. Копенгаген может отказаться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в марте объявил о переносе ЕВРО с 2020 на 2021 год
«Меня до сих пор беспокоит, сможем ли мы провести матчи в Копенгагене. Думаю, что вероятность 50 на 50. Все стороны настроены позитивно и хотят двигаться вперед. Но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем мы будем уверены, что матчи могут быть сыграны в Копенгагене», — заявил президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Мёллер.
На прошлой неделе сообщалось, что оргкомитет чемпионата Европы в столице Дании отправил УЕФА декларацию о намерении продолжать организацию матчей ЕВРО-2020.
Копенгаген должен принять три встречи группы B, в частности матч сборных России и Дании, а также одну игру 1/8 финала.