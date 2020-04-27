УЕФА: Расписание матчей чемпионата Европы еще официально не утверждено

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Ранее канал Sky Sports сообщил, что глава Датского футбольного союза Йеспер Мёллер обеспокоен вопросом проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году в Дании, так как в это же время в стране должны пройти первые этапы престижной веломногодневки «Тур де Франс». Копенгаген должен принять четыре матча, в том числе встречу группового этапа с участием сборной России.
«Проведение Евро-2020 предусмотрено в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с намерением сохранить то же расписание матчей в тех же городах. Однако на предварительном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА находится в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу, дальнейшие объявления будут сделаны по необходимости», — сообщили в пресс-службе.
Оргкомитеты всех стран, где пройдут матчи турнира, до 30 апреля должны отправить в УЕФА правительственные гарантии проведения соревнований.
УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.