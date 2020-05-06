Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
18:09 (мск), источник: ТАСС

В УЕФА заявили, что объявят о гарантиях городов — организаторов ЧЕ в надлежащее время

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о гарантиях городов-организаторов чемпионата Европы — 2020, который был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, в надлежащее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Наверх
35
фотографий
35
фотографий
35
фотографий

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В среду в пресс-службе датской части оргкомитета соревнований сообщили ТАСС о том, что организация должна предоставить правительственные гарантии проведения до 8 мая.

«УЕФА находится на связи со всеми двенадцатью городами-организаторами. Дальнейшие объявления будут сделаны в надлежащее время», — сообщили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос о получении союзом гарантий со стороны местных оргкомитетов.

Ранее планировалось, что все города-организаторы подтвердят намерение принять матчи чемпионата Европы до 30 апреля. По состоянию на 6 мая с соответствующими заявлениями выступили Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Дублин, Копенгаген, Бухарест и Баку.

Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года на 12 стадионах в 12 разных странах.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Что об этом известно
Почему «Локомотив» хочет поменять Семина на Николича
Великий гол Буре в 1991-м. Он впервые забил на глазах у Гретцки
Двукратный обладатель Кубка Гагарина покинул «Магнитку»
В Испании оценили исходящую от Смолова опасность
Адвокат: Мамаев выплатил телеведущей 321 тысячу рублей
Форвард минского «Динамо» сменил клуб в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь