В УЕФА заявили, что объявят о гарантиях городов — организаторов ЧЕ в надлежащее время
МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о гарантиях
МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о гарантиях
Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах:
«УЕФА находится на связи со всеми двенадцатью
Ранее планировалось, что все
Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года на 12 стадионах в 12 разных странах.