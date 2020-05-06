Бильбао не завершил работу по предоставлению УЕФА гарантий проведения матчей ЧЕ

34 фотографии 34 фотографии 34 фотографии

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В среду в пресс-службе датской части оргкомитета соревнований сообщили ТАСС о том, что организация должна предоставить правительственные гарантии проведения до 8 мая. В УЕФА в свою очередь отметили, что организация объявит о гарантиях городов — организаторов турнира в надлежащее время.

«В настоящее время местный оргкомитет по-прежнему ведет работу, чтобы гарантировать Бильбао в качестве города — организатора чемпионата Европы в 2021 году», — сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее планировалось, что все города-организаторы подтвердят намерение принять матчи чемпионата Европы до 30 апреля. По состоянию на 6 мая с соответствующими заявлениями выступили Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Дублин, Копенгаген, Бухарест и Баку.