Глазго подтвердил готовность провести матчи Евро-2020 в 2021 году

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Чемпионат Европы был перенесен на 2021 год из-за пандемии коноравируса. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, в том числе в Глазго. После переноса УЕФА затребовал гарантии, что города-организаторы турнира смогут принять матчи ЕВРО после переноса.

Ранее в британских СМИ появилась информация, что шотландская сторона откажется от игр ЕВРО, но, как отмечается в сообщении, руководство ассоциации отправило в УЕФА письмо с подтверждением намерений провести чемпионат Европы.

«Мы с нетерпением ожидаем, что “Хэмпден Парк”, Глазго и Шотландия в целом сыграют ключевую роль в качестве организаторов памятного ЕВРО-2020 в следующем году», — отмечается в сообщении.