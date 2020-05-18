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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глазго подтвердил готовность провести матчи Евро-2020 в 2021 году

ЕВРО-2020. Оргкомитет чемпионата Европы в Глазго подтвердил, что город проведет запланированные матчи ЕВРО-2020 в 2021 году, сообщается на официальном сайте Шотландской ассоциации футбола (Scottish FA).

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Чемпионат Европы был перенесен на 2021 год из-за пандемии коноравируса. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, в том числе в Глазго. После переноса УЕФА затребовал гарантии, что города-организаторы турнира смогут принять матчи ЕВРО после переноса.

Ранее в британских СМИ появилась информация, что шотландская сторона откажется от игр ЕВРО, но, как отмечается в сообщении, руководство ассоциации отправило в УЕФА письмо с подтверждением намерений провести чемпионат Европы.

«Мы с нетерпением ожидаем, что “Хэмпден Парк”, Глазго и Шотландия в целом сыграют ключевую роль в качестве организаторов памятного ЕВРО-2020 в следующем году», — отмечается в сообщении.

Окончательное объявление городов-хозяев ЕВРО в 2021 году будет сделано на исполкоме УЕФА 27 мая.

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