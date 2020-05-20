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14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава УЕФА готов поспорить на $1 млн, что ЕВРО состоится в 2021 году

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что поспорил бы на миллион долларов, что перенесенный из-за коронавируса чемпионат Европы по футболу состоится в 2021 году.

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УЕФА в марте принял решение перенести ЕВРО-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир станет первым чемпионатом Европы, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран. Планируется, что матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 12 городах по всей Европе.

«Да, я готов! — ответил Чеферин на вопрос издания Guardian, поспорил бы он на миллион долларов, что ЕВРО-2020 будет сыгран в 2021 году. — И я не знаю причин, по которым он не должен состояться. Не думаю, что этот вирус будет длиться вечно. Считаю, что ситуация изменится раньше, чем многие думают. Это серьезная проблема, но сейчас градус накала снижается, и мы стали осторожнее. Мы больше узнали о вирусе. В целом, я оптимист, мне не нравится этот апокалиптический подход, что придется ждать вторую и третью волны или даже пятую волну».

«Люди смертны, но должны ли мы беспокоиться сейчас? Я так не думаю. Мы готовы и будем следовать рекомендациям компетентных органов, но лично я абсолютно уверен, что старый добрый футбол с болельщиками очень скоро вернется», — считает Чеферин.

Глава УЕФА заявил, что из-за всей этой ситуации у него нарушился сон.

«Еще много работы предстоит провести. Я был в Швейцарии на прошлой неделе впервые за два месяца, у меня были встречи с 9 утра до 11 вечера. Так много информации и так много календарных вопросов — и так много миллионов и миллионов, десятки миллионов долларов, которые мы потеряем. Потом ночью трудно уснуть. Только совершенно безответственный человек мог бы сразу заснуть после такого дня. Ситуация в УЕФА не настолько тревожная, мы не находимся в опасной ситуации, но мы по-прежнему заботимся о клубах, лигах и заинтересованных лицах, так что это большая работа», — добавил Чеферин.

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