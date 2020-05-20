Оргкомитет матчей ЧЕ по футболу в Лондоне настроен принять игры турнира в 2021 году
МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организационный комитет матчей чемпионата Европы по футболу в Лондоне настроен принять матчи турнира, который
МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организационный комитет матчей чемпионата Европы по футболу в Лондоне настроен принять матчи турнира, который
Во вторник издание The Times сообщило, что УЕФА перенес заседание исполкома организации с 27 мая на 17 июня
О переносе заседания исполкома было объявлено 18 мая, в качестве причины указывались появившиеся в связи с переносом турнира вопросы относительно некоторых арен. По данным газеты, Лондон не откажется от матчей чемпионата Европы, задержка связана с подтверждением гарантий от местных властей. Кроме того, должны быть урегулированы вопросы относительно отмены запланированных на «Уэмбли» на июнь и июль 2021 года концертов и матчей низших футбольных лиг Англии.
«Все заинтересованные стороны в оргкомитете Лондона
Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах:
Россия ранее предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы.