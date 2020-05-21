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1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

АФФА: Баку готов принять ЕВРО в 2021 году, гарантии обеспечены властями

Баку готов принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году, все гарантии обеспечены правительством, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

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Источник: Спорт РИА Новости

УЕФА в марте принял решение перенести ЕВРО-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Планируется, что матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 12 городах по всей Европе. Турнир должны принять Баку, Лондон, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест и Глазго.

«Ассоциация футбольных федераций Азербайджана уже официально уведомила УЕФА о согласии принять 4 матча ЕВРО в Баку в 2021 году. Все гарантии обеспечены правительством, подписанные документы отправлены в УЕФА», — сообщили РИА Новости в пресс-службе АФФА.

Генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил РИА Новости, что Россия предоставила УЕФА правительственные гарантии на проведение матчей чемпионата Европы-2020 в 2021 году.

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