АФФА: Баку готов принять ЕВРО в 2021 году, гарантии обеспечены властями
Баку готов принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году, все гарантии обеспечены правительством, заявили РИА Новости в
Баку готов принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году, все гарантии обеспечены правительством, заявили РИА Новости в
УЕФА в марте принял решение перенести ЕВРО-2020 на 2021 год
«Ассоциация футбольных федераций Азербайджана уже официально уведомила УЕФА о согласии принять 4 матча ЕВРО в Баку в 2021 году. Все гарантии обеспечены правительством, подписанные документы отправлены в УЕФА», — сообщили РИА Новости в
Генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в