Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.05
Шальке-04
Аугсбург
03
Футбол. Зарубежный
24.05
Майнц
РБ Лейпциг
05
Футбол. Зарубежный
24.05
Кельн
Фортуна Д
22
Футбол. Зарубежный
26.05
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
26.05
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
26.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
15:06 (мск), источник: ТАСС

Дублин предоставил УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи ЧЕ

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы в Дублине в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FAI.

Наверх
34
фотографии
34
фотографии
34
фотографии

В середине апреля ассоциация направила в УЕФА принципиальное согласие на продолжение выполнения роли города — организатора матчей чемпионата Европы в 2021 году. В Дублине запланированы четыре встречи турнира: три игры на групповой стадии, а также один из матчей 1/8 финала.

«Организационный комитет Дублина, в том числе Футбольная ассоциация Ирландии, городской совет Дублина, стадион “Авива” и правительство Ирландии могут подтвердить, что они передали в УЕФА письмо, в котором подтверждают свое обязательство провести матчи в рамках чемпионата Европы в Дублине в 2021 году, — сообщили в пресс-службе. — Дублин согласен и впредь выступать в качестве города-организатора для матчей на стадионе “Авива”. Оргкомитет вместе со многими другими ключевыми заинтересованными сторонами, которые входят в состав рабочей группы проекта Евро-2020 в Ирландии, продолжат работать с УЕФА в будущем для дальнейшего планирования в направлении лучшего проведения матчей Евро-2020 в Дублине в следующем году».

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Ранее правительственные гарантии на проведение матчей Евро-2020 следующим летом предоставили Санкт-Петербург, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Баку и Бухарест.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
От середняка до флагмана российского футбола. «Зениту» — 95 лет
Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Назван лучший трансфер в истории АПЛ
Родители Щербаковой рассказали о заработках фигуристки
Самая красивая конькобежка мира: ей нет равных на льду (фото)
У игрока ФК «Динамо» коронавирус протекает бессимптомно
Баскетбольная Евролига объявила о досрочном завершении сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь