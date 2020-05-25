Дублин предоставил УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи ЧЕ

В середине апреля ассоциация направила в УЕФА принципиальное согласие на продолжение выполнения роли города — организатора матчей чемпионата Европы в 2021 году. В Дублине запланированы четыре встречи турнира: три игры на групповой стадии, а также один из матчей 1/8 финала.

«Организационный комитет Дублина, в том числе Футбольная ассоциация Ирландии, городской совет Дублина, стадион “Авива” и правительство Ирландии могут подтвердить, что они передали в УЕФА письмо, в котором подтверждают свое обязательство провести матчи в рамках чемпионата Европы в Дублине в 2021 году, — сообщили в пресс-службе. — Дублин согласен и впредь выступать в качестве города-организатора для матчей на стадионе “Авива”. Оргкомитет вместе со многими другими ключевыми заинтересованными сторонами, которые входят в состав рабочей группы проекта Евро-2020 в Ирландии, продолжат работать с УЕФА в будущем для дальнейшего планирования в направлении лучшего проведения матчей Евро-2020 в Дублине в следующем году».