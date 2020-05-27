Паспорт болельщика для въезда в РФ на матчи чемпионата Европы по футболу аннулирован

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Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, однако из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на 2021 год.

«Учитывая данный факт, паспорт болельщика для въезда и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в 2020 году, а именно с 30 мая по 13 июля 2020 года, недействителен», — говорится в сообщении.

О порядке оформления и получения паспорта болельщика, а также действительности уже выданных Fan ID будет сообщено в ближайшее время.