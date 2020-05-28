Последние из могикан: российские призеры Евро-2008, продолжающие карьеру

Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва)

Источник: РИА "Новости"

Основной голкипер сборной России на Евро-2008 давно стал живой легендой московского ЦСКА и гордостью отечественного футбола. Помимо исторической бронзы, в его активе победа в Кубке УЕФА (ныне Лига Европы), почти два десятка национальных трофеев, лидерство в Клубе Льва Яшина с наибольшим числом матчей, сыгранных «на ноль» (313).

Сейчас Акинфеев — капитан армейской команды, до соревновательной паузы сыгравший почти во всех матчах сезона. В апреле вратарю исполнилось 34 года, что отнюдь не является преклонным возрастом для футболиста его амплуа. Потому нет сомнений, что Акинфеев еще не один сезон будет опорой ЦСКА и примером для молодых одноклубников.

Карьеру в сборной России Игорь завершил вскоре после чемпионата мира 2018 года, где он стал одним из главных героев нации. На домашнем турнире Акинфеев довел число матчей за национальную команду до 110, что является вторым результатом в ее истории после 126 игр Сергея Игнашевича.

Юрий Жирков («Зенит», Санкт-Петербург)

Источник: РИА "Новости"

Еще один футболист стартовой обоймы на Евро-2008, до сих пор выступающий на высоком уровне. Спортивное долголетие Жиркова регулярно вдохновляет пользователей социальных сетей на создание новых мемов и шуток о нем. Но если отбросить юмор, то в профессиональном плане мы получим обладателя Кубка УЕФА, многократного триумфатора национальных турниров, победителя чемпионата, Кубка и Суперкубка Англии (в составе лондонского «Челси»), номинанта на премию «Золотой мяч» 2008 года.

Коллекцию титулов левоногий защитник может пополнить по итогам нынешнего сезона, ведь «Зенит» после 22 туров имеет отрыв в девять очков и прекрасные шансы на второе чемпионство подряд. За петербургский клуб Жирков выступает с 2016 года и регулярно помогает команде как на внутренней, так и на международной арене.

После ЧМ-2018 Юрий завершил карьеру в сборной России, но спустя несколько месяцев вернулся под ее знамена. В рамках отборочного турнира Евро-2020 футболист, которому в августе исполнится 37 лет, сыграл в пяти матчах. Всего на счету Жиркова 92 встречи в составе национальной команды (пятый показатель в ее истории) и два забитых гола.

Динияр Билялетдинов (без клуба)

Источник: РИА "Новости"

Воспитанник московского «Локомотива», как и Жирков, принял участие во всех матчах Евро-2008 и в 2009 году перебрался в Англию. Несколько лет Динияр выступал за «Эвертон», после чего вернулся на родину, где его карьера постепенно угасала. Осенью 2017-го победитель всех главных российских турниров вновь уехал за рубеж, но это оказался лишь литовский «Тракай» (ныне «Ритеряй»).

Прибалтийская команда пока остается последней для Билялетдинова. Полузащитник покинул ее в прошлом году, а перед началом нынешнего сезона тренировался с «Сочи». Как недавно сообщил РИА Новости сам 35-летний футболист, пока он не определился, продолжит ли карьеру.

Что касается сборной России, то Билялетдинов не играет за нее с 2012 года, а не вызывается с 2014-го. Всего на его счету 46 матчей и шесть голов в составе национальной команды.

Олег Иванов («Ахмат», Грозный)

Источник: РИА

Центральный полузащитник стал одним из тех, кто не сыграл на Евро-2008 ни минуты. В случае с Ивановым это было максимально ожидаемо, ведь в заявку сборной России он попал последним из-за травмы Павла Погребняка. Бронза чемпионата Европы осталась единственным значимым командным достижением Олега, если не брать во внимание победу в Первой лиге за краснодарскую «Кубань».

С конца 2011 года Иванов защищает цвета грозненского «Ахмата», является лидером и вице-капитаном команды. При этом контракт игрока с чеченским клубом истечет по окончании сезона, поэтому 33-летний футболист вполне может начать новый этап карьеры. Правда, в любом случае Иванов вряд ли сумеет вновь оказаться в сборной России. За национальную команду он в итоге сыграл пять раз, что пришлось на 2015−2016 годы.

Ренат Янбаев («Знамя», Ногинск)

Источник: Официальная группа ФК "Знамя" ВКонтакте

Уроженец подмосковного Ногинска тоже не появлялся на поле в матчах Евро-2008. Зато в тот период карьеры Янбаев все прочнее закреплялся в составе московского «Локомотива». Железнодорожникам крайний защитник в итоге отдал десять лет жизни, завоевал два Кубка России, а в 2017 году перешел в «Краснодар». Позднее Ренат откровенно признавался, что жалеет об этом решении.

На Кубани Янбаев почти не играл и в 2018-м остался без клуба. Полтора года футболист жил без спорта, но понял, что соскучился. Прошлой осенью Ренат пополнил «Знамя» из родного Ногинска. Команда выступала на любительском уровне, но получила право заявиться в Профессиональную футбольную лигу на следующий сезон. Судя по всему, 36-летний Янбаев намерен помогать клубу и в третьем по силе дивизионе страны, что официально перезапустит его карьеру.