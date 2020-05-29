Аршавин заявил, что не жалеет о своих скандальных словах на Евро-2012

В последнем матче группового этапа Евро-2012 сборная России проиграла сборной Греции и не смогла выйти в четвертьфинал. В разговоре с болельщиком Аршавин заявил, что «если мы (национальная команда) не оправдали ваши ожидания, то это ваши проблемы».
«Это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то все равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес — нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать. Я сделал то, что я сделал, поэтому… Я бы ничего не поменял», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Также футболист заметил, что к нему не бывает нейтрального отношения со стороны болельщиков.
«Меня либо любят, либо ненавидят», — добавил спортсмен.