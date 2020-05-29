Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Городея
Неман
00
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Смолевичи
21
Футбол. Зарубежный
30.05
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
30.05
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
30.05
Майнц
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
19:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аршавин заявил, что не жалеет о своих скандальных словах на Евро-2012

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин признался, что не жалеет о своих словах «ваши ожидания — ваши проблемы», сказанных болельщику на чемпионате Европы 2012 года.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
«Кайрат» объявил о подписании контракта с полузащитником Андреем Аршавиным. Соглашение с 34-летним хавбеком рассчитано на год с возможностью продления еще на сезон. За свою новую команду Аршавин будет выступать под 28-м номером. Напомним, что последним клубом экс-капитана сборной России была «Кубань», с которой он расторг контракт зимой и находился в статусе свободного агента. С февраля он тренировался с «Кайратом», который возглавляет российский специалист Александр Бородюк. Капитаном команды является бывший партнер Аршавина по «Зениту» Анатолий Тимощук. Аршавин является воспитанником сине-бело-голубых. В 2008 году он перешел из «Зенита» в лондонский «Арсенал», за который выступал до 2013-го с перерывом на полугодовую аренду перед Euro-2012, после чего вернулся в Санкт-Петербург в качестве свободного агента. Перед началом нынешнего сезона ветеран подписал контракт с «Кубанью», но из-за травм принял участие лишь в восьми матчах премьер-лиги.

В последнем матче группового этапа Евро-2012 сборная России проиграла сборной Греции и не смогла выйти в четвертьфинал. В разговоре с болельщиком Аршавин заявил, что «если мы (национальная команда) не оправдали ваши ожидания, то это ваши проблемы».

Читайте также
Последние из могиканРоссийские призеры Евро-2008, продолжающие карьеру

«Это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то все равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес — нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать. Я сделал то, что я сделал, поэтому… Я бы ничего не поменял», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Также футболист заметил, что к нему не бывает нейтрального отношения со стороны болельщиков.

«Меня либо любят, либо ненавидят», — добавил спортсмен.

Читайте также
Аршавин поделился воспоминаниями об игре за «Арсенал»
Во время загрузки произошла ошибка.
19:46 (мск)© Piter.tv
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Видео с 'неловким моментом' Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
Стамбул без финала: как доиграют Лигу чемпионов
Аршавин рассказал, как мог оказаться в московском «Спартаке»
ТАСС: «Химки» с высокой долей вероятности не выйдут в РПЛ
«Сюрпризов будет много»: Мостовой — о чемпионате Испании
Бой Емельяненко — Исмаилов не будет перенесен
Червиченко: Заявления Федуна и Гинера выглядели экстремально
Денис Глушаков рассказал о своем будущем в «Ахмате»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь