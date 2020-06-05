Дубль Панова, Цымбаларь, Карпин. 21 год назад Россия одержала легендарную победу на «Стад де Франс»

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Даже спустя 21 год эта победа вызывают бешеные эмоции! Всего лишь несколько фактов:

• Это первая победа сборной России над действующим чемпионом мира.

• Франция проиграла первый матч с весны 1998 года и всего лишь второй домашний матч с осени 1993-го.

• Это первое поражение французов на стадионе «Стад де Франс».

• Александр Панов забил два из своих четырех голов за сборную.

• Группа «Сплин» упомянула эту победу в своей нетленке «Мое сердце» строчкой «Ну так и я, слава Богу, не Рики, не Мартин, не выдвигался на Оскар, французам не забивал». Панов в одном из интервью поблагодарил Александра Васильева за эту песню.

• Матч состоялся за день до 200-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина. Некоторые СМИ назвали победу сборной России «местью родине Дантеса за Пушкина».