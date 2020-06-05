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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Дубль Панова, Цымбаларь, Карпин. 21 год назад Россия одержала легендарную победу на «Стад де Франс»

5 июня 1999 года на стадионе в пригороде Парижа состоялся один из самых памятных матчей в новейшей истории футбольной России.

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10
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Даже спустя 21 год эта победа вызывают бешеные эмоции! Всего лишь несколько фактов:

• Это первая победа сборной России над действующим чемпионом мира.

• Франция проиграла первый матч с весны 1998 года и всего лишь второй домашний матч с осени 1993-го.

• Это первое поражение французов на стадионе «Стад де Франс».

• Александр Панов забил два из своих четырех голов за сборную.

• Группа «Сплин» упомянула эту победу в своей нетленке «Мое сердце» строчкой «Ну так и я, слава Богу, не Рики, не Мартин, не выдвигался на Оскар, французам не забивал». Панов в одном из интервью поблагодарил Александра Васильева за эту песню.

• Матч состоялся за день до 200-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина. Некоторые СМИ назвали победу сборной России «местью родине Дантеса за Пушкина».

Вспоминает Александр Полинский — администратор сборной России по футболу в 1999 году: «Мы во время матча так нервничали, что курили одну за другой на трибуне. Уже было запрещено, и сидевшая позади француженка тронула меня за плечо: «Рус, но смок!» Мы отмахнулись. Наши тогда вели. Затем счет стал 2:1 в пользу хозяев. Она склонилась над моим ухом: «Рус… Смок!» Кури, мол. Когда забили Панов и Карпин, у меня хватило юмора к ней обернуться. Протягиваю сигареты: «Смок?».

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