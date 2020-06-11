УЕФА планирует определиться с городами-хозяевами ЕВРО 17 июня
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует утвердить
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует утвердить
Исполком УЕФА, на котором должен был быть утвержден окончательный список
Заседания исполкома УЕФА пройдут 17 и 18 июня. Как отмечается, 17 июня в повестке стоит вопрос о местах проведения и расписании матчей ЕВРО. Кроме того, УЕФА в этот день должен принять решение по датам проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, который были прерваны
На заседании исполкома 18 июня УЕФА обсудит даты проведения жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года, регламент лицензирования клубов и правила финансового fair play.