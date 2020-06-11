УЕФА планирует определиться с городами-хозяевами ЕВРО 17 июня

Источник: Спорт РИА Новости

Исполком УЕФА, на котором должен был быть утвержден окончательный список городов-хозяев чемпионата Европы в 2021 году, изначально должен был пройти 27 мая, но был перенесен, чтобы города-хозяева ЕВРО смогли подтвердить свое намерение и дать гарантии того, что смогут принять матчи турнира, который был отложен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Заседания исполкома УЕФА пройдут 17 и 18 июня. Как отмечается, 17 июня в повестке стоит вопрос о местах проведения и расписании матчей ЕВРО. Кроме того, УЕФА в этот день должен принять решение по датам проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, который были прерваны из-за коронавируса в марте. Также исполком определится с отборочными играми, плей-офф и групповым этапом еврокубков сезона-2020/21.