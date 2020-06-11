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13:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА планирует определиться с городами-хозяевами ЕВРО 17 июня

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует утвердить города-хозяева чемпионата Европы по футболу-2020 и расписание турнира 17 июня, сообщается на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Исполком УЕФА, на котором должен был быть утвержден окончательный список городов-хозяев чемпионата Европы в 2021 году, изначально должен был пройти 27 мая, но был перенесен, чтобы города-хозяева ЕВРО смогли подтвердить свое намерение и дать гарантии того, что смогут принять матчи турнира, который был отложен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Заседания исполкома УЕФА пройдут 17 и 18 июня. Как отмечается, 17 июня в повестке стоит вопрос о местах проведения и расписании матчей ЕВРО. Кроме того, УЕФА в этот день должен принять решение по датам проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, который были прерваны из-за коронавируса в марте. Также исполком определится с отборочными играми, плей-офф и групповым этапом еврокубков сезона-2020/21.

На заседании исполкома 18 июня УЕФА обсудит даты проведения жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года, регламент лицензирования клубов и правила финансового fair play.

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