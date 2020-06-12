Нуну Гомеш вспоминает камбэк в матче с англичанами на Евро-2000
12 июня 2000 года Португалия в своем первом матче на чемпионате Европы вырвала победу у Англии, уступая по ходу матча с разницей в два мяча.
12 июня 2000 года Португалия в своем первом матче на чемпионате Европы вырвала победу у Англии, уступая по ходу матча с разницей в два мяча.
ЕВРО-2020.
— Каким был ЕВРО-2000? Давайте вспомним первый матч сборной Португалии против Англии, в котором ваша команда проигрывала со счетом 0:2, но сумела перевернуть ход встречи и победить, а вам удалось отметиться забитым голом.
— Позвольте мне начать с того, что из множества матчей, которые были в моей карьере, эта игра дольше всех живет в моей памяти. Это лучшие воспоминания о том времени, что я провел в национальной команде. Я получил большое удовольствие от участия в том матче, который, вероятно, стал лучшим из тех, в которых я играл в футболке национальной команды.
Это был исторический матч, в котором было всего понемногу. Он был интересен не только болельщикам, пришедшим на стадион, — неважно, поддерживали ли они нас или сборную Англии — но и всем тем, кто смотрел его по телевизору. Игра захватила и самих футболистов, было очень приятно участвовать в таком матче, как этот.
С командной точки зрения нам удалось совершить грандиозный камбэк, который навсегда останется в истории сборной Португалии. Если же говорить о личных ощущениях, то вкус победы был еще слаще от осознание того, что победный мяч забил именно я. Любопытно, что это был мой первый гол за главную сборную. Такое запоминается навсегда. Если же учесть тот факт, что он был забит в первой же игре на чемпионате Европы, что он стал частью исторического камбэка и принес Португалии три очка, то это просто фантастика!