Нуну Гомеш вспоминает камбэк в матче с англичанами на Евро-2000

Источник: РИА "Новости"

ЕВРО-2020. Экс-футболист сборной Португалии Нуну Гомеш в интервью UEFA.com рассказал о стартовой игре на чемпионате Европы 2000 года, в которой его команде удалось отыграться с 0:2.

— Каким был ЕВРО-2000? Давайте вспомним первый матч сборной Португалии против Англии, в котором ваша команда проигрывала со счетом 0:2, но сумела перевернуть ход встречи и победить, а вам удалось отметиться забитым голом.

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— Позвольте мне начать с того, что из множества матчей, которые были в моей карьере, эта игра дольше всех живет в моей памяти. Это лучшие воспоминания о том времени, что я провел в национальной команде. Я получил большое удовольствие от участия в том матче, который, вероятно, стал лучшим из тех, в которых я играл в футболке национальной команды.

Это был исторический матч, в котором было всего понемногу. Он был интересен не только болельщикам, пришедшим на стадион, — неважно, поддерживали ли они нас или сборную Англии — но и всем тем, кто смотрел его по телевизору. Игра захватила и самих футболистов, было очень приятно участвовать в таком матче, как этот.

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