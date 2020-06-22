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13:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Были смешанные чувства». Футболист сборной Бельгии вспомнил матч с Казахстаном

Полузащитник английского «Лестера» Деннис Прат рассказал о тяжелых обстоятельствах, коснувшихся его в период выступления за сборную Бельгии в матче против команды Казахстана. Также 26-летний хавбек объяснил, почему позитивно воспринимает перенос чемпионата Европы на следующий год.

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«Не могу сказать, что я наверняка был бы в списке сборной на Евро. Я должен был дождаться решения тренера. Но сейчас я могу продолжать прогрессировать с “Лестером”, и в этом смысле отсрочка чемпионата Европы для меня является хорошей новостью. Конечно, мне еще предстоит сыграть хороший сезон и выступить в сборной. В матче с Казахстаном я показал, что у меня есть уровень и я готов помочь такой большой команде. Однако у меня были смешанные чувства, потому что моя бабушка умерла в эти дни», — цитирует игрока Nieuwsblad.be.

Матч, о котором вспомнил Прат, состоялся 13 октября 2019 года в Нур-Султане. Полузащитник сыграл все 90 минут и отметился голевой передачей на Миши Батшуайи (2:0). Сборная Бельгии в отборочном цикле Евро-2020 заняла первое место в группе I, набрав 30 очков, а Казахстан финишировал пятым с десятью баллами.

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