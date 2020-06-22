«Были смешанные чувства». Футболист сборной Бельгии вспомнил матч с Казахстаном

«Не могу сказать, что я наверняка был бы в списке сборной на Евро. Я должен был дождаться решения тренера. Но сейчас я могу продолжать прогрессировать с “Лестером”, и в этом смысле отсрочка чемпионата Европы для меня является хорошей новостью. Конечно, мне еще предстоит сыграть хороший сезон и выступить в сборной. В матче с Казахстаном я показал, что у меня есть уровень и я готов помочь такой большой команде. Однако у меня были смешанные чувства, потому что моя бабушка умерла в эти дни», — цитирует игрока Nieuwsblad.be.