«Были смешанные чувства». Футболист сборной Бельгии вспомнил матч с Казахстаном

«Не могу сказать, что я наверняка был бы в списке сборной на Евро. Я должен был дождаться решения тренера. Но сейчас я могу продолжать прогрессировать с “Лестером”, и в этом смысле отсрочка чемпионата Европы для меня является хорошей новостью. Конечно, мне еще предстоит сыграть хороший сезон и выступить в сборной. В матче с Казахстаном я показал, что у меня есть уровень и я готов помочь такой большой команде. Однако у меня были смешанные чувства, потому что моя бабушка умерла в эти дни», — цитирует игрока Nieuwsblad.be.
Матч, о котором вспомнил Прат, состоялся 13 октября 2019 года в Нур-Султане. Полузащитник сыграл все 90 минут и отметился голевой передачей на Миши Батшуайи (2:0). Сборная Бельгии в отборочном цикле Евро-2020 заняла первое место в группе I, набрав 30 очков, а Казахстан финишировал пятым с десятью баллами.