Бриан Лаудруп вспоминает матч Дания — Нидерланды в полуфинале Евро-92

Источник: AP 2020

— В полуфинале Евро-92 вам противостояла крайне сильная сборная, в составе которой выступали такие звезды, как Марко ван Бастен, Франк Райкард, Рональд Куман, Деннис Бергкамп, Рууд Гуллит. Перечислять можно еще долго. Вы верили, что можете их обыграть?

— Да, выдающиеся имена. Мы бы очень хотели видеть их в нашей команде (смеется). Это было прекрасное время. Мы несколько дней наслаждались победой над французами, а затем начали готовиться к игре с командой, которая на тот момент была действующим чемпионом Европы. Это была феноменальная сборная, в составе которой выступали игроки мирового класса.

Однако голландцы явно недооценивали нас. Мы с первых минут показали им, что зашли так далеко не просто так. Нам удавалось контролировать игру большими отрезками и навязывать свою волю сопернику, что очень трудно против таких парней. Первый гол случился уже на пятой минуте. Думаю, такое начало шокировало их. Однако у них было так много потрясающих игроков, что мы понимали: будет очень трудно удержать победный для нас счет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uMyGli_G3kY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы все понимали, что голландцы так или иначе будут создавать моменты, потому что в этом плане они всегда были хороши. Когда Бергкамп в середине первого тайма сравнял счет, я подумал, что вот теперь-то нам будет по-настоящему тяжело, потому что мы отдали очень много энергии в предыдущих играх и были немного истощены. Но второй гол Хенрика Ларсена придал нам сил и эмоций, так что на второй тайм мы выходили с верой в то, что сможем довести матч до победы. А когда они забили за три или четыре минуты до конца встречи, я подумал: «Ну вот и все». Мы были абсолютно измотаны.

— Петер Шмейхель назвал ту игру лучшей на всем турнире. Вы согласны с ним?

— Вполне согласен. Это был матч двух равных команд, хотя голландцы изначально считались фаворитами. Там было все: много забитых мячей, нервы, огромное давление, которое испытывали обе сборные. Встреча получилась интересной для болельщиков, потому что там было все, что люди ждут от полуфинала.

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— Вы поучаствовали в обоих голах вашей команды. Как вы оцениваете свою игру? Можно ли назвать этот матч лучшим лично для вас?

— Думаю, да. Это была одна из тех игр, в которых я активно действовал и мои решения помогли команде. К сожалению, ближе к концу основного времени меня заменили из-за травмы. Наблюдать за своей сборной со скамейки запасных было ужасно, я очень переживал, но я чувствовал, что, если мы сможем продержаться до серии пенальти, у нас появится большой шанс на победу. Когда в вашей команде играет лучший голкипер мира, у вас всегда есть шанс.

— Во втором тайме Хенрик Андерсен получил ужасную травму колена. Какова была ваша реакция?

— О, это было ужасно.

Я стоял рядом и смотрел, что происходит. Помню, что мы все были в шоке. Некоторые из нас говорили с ним перед игрой о том, что он почти подписал контракт, кажется, с «Сампдорией». Это было очень важно для него, думаю, благодаря этому он и стал одним из лучших игроков того чемпионата Европы. Он был незаменимым игроком для нас на протяжении всего турнира, а потом вдруг мы увидели, как он просто упал и его колено было полностью разбито, и его мечты были разбиты.

Он был на пути к возможно самому большому контракту в своей карьере, самому большому достижению в своей карьере, а потом вдруг его пришлось уносить на носилках. Непередаваемо больно. Было трудно сдержать эмоции, после игры были смешанные чувства, потому что мы были так счастливы выйти в финал, но, с другой стороны, мы все очень переживали за нашего друга и наши мысли все время были с ним.

— Было понятно, что в финале Андерсен не сыграет, но думали ли вы, что эта травма так скажется на его карьере?

— Да, мы понимали, что он не сможет сыграть в финале, это точно. Тогда мы не знали, насколько серьезна травма, но, к сожалению, она оказалась определяющей в его дальнейшей карьере. Он определенно был одним из самых одаренных, одним из самых талантливых футболистов, с которыми я играл, и в мгновение ока на возможной великой карьере был поставлен крест. Он был одним из героев на Евро-92.

— Еще один игрок, о котором нам нужно поговорить, — это Ким Кристофте, забивший решающий пенальти, который отправил вас в финал. Смогли бы вы в той ситуации сохранить такое же хладнокровие, как он?