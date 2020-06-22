Бриан Лаудруп вспоминает матч Дания — Нидерланды в полуфинале Евро-92
ЕВРО-2020. Чемпион Европы в составе сборной Дании Бриан Лаудруп рассказал UEFA.com о победе его команды над одной из лучших сборных того времени в полуфинале Евро-1992.
ЕВРО-2020. Чемпион Европы в составе сборной Дании Бриан Лаудруп рассказал UEFA.com о победе его команды над одной из лучших сборных того времени в полуфинале Евро-1992.
— В полуфинале Евро-92 вам противостояла крайне сильная сборная, в составе которой выступали такие звезды, как Марко ван Бастен, Франк Райкард, Рональд Куман, Деннис Бергкамп, Рууд Гуллит. Перечислять можно еще долго. Вы верили, что можете их обыграть?
— Да, выдающиеся имена. Мы бы очень хотели видеть их в нашей команде (смеется). Это было прекрасное время. Мы несколько дней наслаждались победой над французами, а затем начали готовиться к игре с командой, которая на тот момент была действующим чемпионом Европы. Это была феноменальная сборная, в составе которой выступали игроки мирового класса.
Однако голландцы явно недооценивали нас. Мы с первых минут показали им, что зашли так далеко не просто так. Нам удавалось контролировать игру большими отрезками и навязывать свою волю сопернику, что очень трудно против таких парней. Первый гол случился уже на пятой минуте. Думаю, такое начало шокировало их. Однако у них было так много потрясающих игроков, что мы понимали: будет очень трудно удержать победный для нас счет.
Мы все понимали, что голландцы так или иначе будут создавать моменты, потому что в этом плане они всегда были хороши. Когда Бергкамп в середине первого тайма сравнял счет, я подумал, что вот
— Петер Шмейхель назвал ту игру лучшей на всем турнире. Вы согласны с ним?
— Вполне согласен. Это был матч двух равных команд, хотя голландцы изначально считались фаворитами. Там было все: много забитых мячей, нервы, огромное давление, которое испытывали обе сборные. Встреча получилась интересной для болельщиков, потому что там было все, что люди ждут от полуфинала.
— Вы поучаствовали в обоих голах вашей команды. Как вы оцениваете свою игру? Можно ли назвать этот матч лучшим лично для вас?
— Думаю, да. Это была одна из тех игр, в которых я активно действовал и мои решения помогли команде. К сожалению, ближе к концу основного времени меня заменили
— Во втором тайме Хенрик Андерсен получил ужасную травму колена. Какова была ваша реакция?
— О, это было ужасно.
Я стоял рядом и смотрел, что происходит. Помню, что мы все были в шоке. Некоторые из нас говорили с ним перед игрой о том, что он почти подписал контракт, кажется, с «Сампдорией». Это было очень важно для него, думаю, благодаря этому он и стал одним из лучших игроков того чемпионата Европы. Он был незаменимым игроком для нас на протяжении всего турнира, а потом вдруг мы увидели, как он просто упал и его колено было полностью разбито, и его мечты были разбиты.
Он был на пути к возможно самому большому контракту в своей карьере, самому большому достижению в своей карьере, а потом вдруг его пришлось уносить на носилках. Непередаваемо больно. Было трудно сдержать эмоции, после игры были смешанные чувства, потому что мы были так счастливы выйти в финал, но, с другой стороны, мы все очень переживали за нашего друга и наши мысли все время были с ним.
— Было понятно, что в финале Андерсен не сыграет, но думали ли вы, что эта травма так скажется на его карьере?
— Да, мы понимали, что он не сможет сыграть в финале, это точно. Тогда мы не знали, насколько серьезна травма, но, к сожалению, она оказалась определяющей в его дальнейшей карьере. Он определенно был одним из самых одаренных, одним из самых талантливых футболистов, с которыми я играл, и в мгновение ока на возможной великой карьере был поставлен крест. Он был одним из героев на Евро-92.
— Еще один игрок, о котором нам нужно поговорить, — это Ким Кристофте, забивший решающий пенальти, который отправил вас в финал. Смогли бы вы в той ситуации сохранить такое же хладнокровие, как он?
— Нет. Без вариантов! Думаю, что это самое крутое окончание игры, которое я пережил в своей карьере. Никогда не видел ничего подобного. Должен признаться, что не говорил ему об этом, но он был моим героем в детстве, потому что мой отец играл с Кристофтом, когда тот был маленьким мальчиком, и я просто любил этого парня. Он был невероятно крут и являлся одним из величайших, талантливейших защитников, которых я