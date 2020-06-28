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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Антонин Паненка, человек и пенальти

ЕВРО-2020. Оригинальное исполнение решающего пенальти в финале чемпионата Европы 1976 года принесло сборной Чехословакии звание лучшей команды континента, а Антонину Паненке — мировую славу. UEFA.com рассказывает о легенде чехословацкого футбола.

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Источник: AP 2020

Мы все видели это сотни раз. Пенальтист подходит к «точке» и решает бить не на силу или точность, а хитрить. Вратарь выбирает угол и прыгает, а игрок мягко бьет под мяч и по дуге отправляет его в центр ворот. Голкиперу остается только провожать его взглядом. Это «паненка».

Сорок четыре года назад почти никто такого удара не видел, пока его не исполнил человек, чье имя вошло в историю. Полузащитник сборной Чехословакии Антонин Паненка.

Когда он на это решился? Во время девятого удара в серии 11-метровых, в финале ЧЕ-1976.

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Контекст

В финале чемпионата Европы-1976 впервые на крупных международных турнирах случилась серия 11-метровых. Наверное, в этом нет ничего удивительного — на турнире в Югославии в каждой игре назначалось дополнительное время. Чехословакия дважды вела в счете в белградском финале, но действовавшие чемпионы Европы восстанавливали паритет. Во втором случае — на последней минуте основного времени. Через полчаса все решали пенальти. Четвертый удар сборной ФРГ исполнял Ули Хенесс и запустил мяч над перекладиной. К «точке» подошел 27-летний Антонин Паненка…

Что случилось

Кто-то назвал это футбольной поэмой, написанной гением. Вы можете посмотреть этот момент сто раз и все равно удивитесь. Это была первая серия пенальти в финале ЕВРО, и Паненка исполнял решающий 11-метровый удар. Он несильно подсек мяч по центру, а голкипер сборной ФРГ Зепп Майер прыгнул влево. «Не думаю, что Зепп Майер воспринял это с пониманием, — вспоминал позже Паненка. — Для него это было, и, возможно, до сих пор остается неприятно. Полагаю, ему не очень нравится слышать мое имя».

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Что было дальше

К несчастью для великого Майера, в последующие годы это имя ему пришлось услышать еще не раз. Легендарный пенальти Паненки подвел черту под чемпионским походом Чехословакии, который уже сам по себе обречен был войти в историю. Мир увидел рождение нового пенальти. С тех пор многие выполняли «паненку», но едва ли кто-то мог улучшить оригинал.

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Прямая речь

Полузащитник сборной Чехословакии Антонин Паненка: «После тренировок [в “Богемианс” ] я оставался с нашим вратарем и бил 11-метровые. Обычно играли на шоколадку или стакан пива. Он был отличным кипером, и эта игра выходила для меня слишком дорогой. Иногда перед сном я думал, как обхитрить его и восполнить свои потери. Мне пришла в голову такая идея, и я начал пробовать и применять ее на практике. Стал набирать вес, потому что чаще выигрывал! В итоге решил бить так в финале. Это самый простой и легкий способ забить гол. Элементарный рецепт».

Вратарь сборной Чехословакии Иво Виктор: «На последней минуте основного времени я грубо ошибся, и мы пропустили. Теперь всякий раз, когда я встречаю Паненку, говорю ему: “Если бы не я, о тебе бы никто не узнал!” Никогда бы не подумал, что он рискнет так пробить в финале. По правде говоря, даже по прошествии стольких лет это по-прежнему кажется мне очень наглым».

Капитан сборной ФРГ Франц Бекенбауэр: «К такому решению мог прийти только настоящий чемпион».

Форвард сборной Бразилии Пеле: «Кто бьет пенальти таким образом — либо гений, либо сумасшедший».

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