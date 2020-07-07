Молодежная сборная России сыграет с болгарами в отборе ЧЕ-2021 по футболу на «Арене-Химки»

Источник: РИА "Новости"

Встреча между сборными России и Болгарии пройдет 4 сентября.

Также РФС объявил о месте проведения первой встречи женской сборной России с командой Нидерландов в рамках отборочного турнира к первенству Европы 2021 года. Встреча пройдет 18 сентября в Москве на «Сапсан-Арене».

Молодежная сборная России занимает первое место в группе, набрав в шести матчах 14 очков, на четыре очка от россиян отстают поляки, имеющие игру в запасе. В финальную часть турнира, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. С 24 по 31 марта 2021 года в рамках финальной стадии пройдет групповой турнир, плей-офф с участием четырех победителей и двух лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня. Финал пройдет в Любляне.