«На нас молилась вся Франция». 60 лет победе сборной СССР на чемпионате Европы по футболу

Источник: РИА "Новости"

Идея о проведении Кубка Европы (так изначально назывался турнир) возникла в 1927 году у генерального секретаря Федерации футбола Франции Анри Делоне, однако на тот момент проект не нашел поддержки у других национальных организаций. Спустя год Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила идею проведения чемпионата мира. Еще через 27 лет был создан Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), первым генсеком которого стал Делоне. Организация начала работу по претворению в жизнь идеи французского функционера, но он не дожил до ее реализации. Первый генсек УЕФА скончался в 1955-м в возрасте 72 лет, а решение о проведении первого чемпионата Европы было принято только в 1958-м.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--17e94ed722970a1de68d" data-vnd="17e94ed722970a1de68d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=17e94ed722970a1de68d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Новый турнир получил поддержку далеко не всех представителей УЕФА. Из 30 национальных ассоциаций против проголосовали семь, воздержались восемь, а за были 15. Когда зашла речь о желающих принять участие в европейском первенстве, против высказались 13 ассоциаций, среди которых были ведущие футбольные державы — Англия и другие британские страны, ФРГ, Италия, Нидерланды и Швеция. Официальным аргументом в пользу отказа от этой идеи называлась загруженность игроков на клубном уровне. При этом кулуарно речь шла о том, что чемпионат Европы бесперспективен ввиду своей непрестижности, а также опасались конкуренции с клубными турнирами под эгидой УЕФА.

Принять участие в отборочном турнире к чемпионату Европы согласились 17 стран, но для проведения квалификации нужно было 16 сборных. В результате жеребьевки было принято решение о том, что сборные Ирландии и Чехословакии в двухматчевом противостоянии определят, кто из них будет бороться за право выступить в матчах 1/8 финала отборочного турнира чемпионата Европы. Дальнейшая квалификация также проходила в формате игр дома и на выезде. Матчи были сыграны с 28 сентября 1958 года по 29 мая 1960 года. Финальную стадию предстояло принять Парижу и Марселю с 6 по 10 июля 1960 года.

Путь сборной СССР до финала Евро

Сборная команда СССР по футболу 1960 года. | Источник: AFP 2020

Календарь отборочных матчей чемпионата Европы был сформирован таким образом, что сборной СССР предстояло провести первую в истории встречу в рамках квалификации всего турнира. Соперницей советских футболистов была команда Венгрии, которая летом 1958-го не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Швеции, а четырьмя годами ранее дошла до финала чемпионата мира, где уступила сборной ФРГ. Несмотря на силу соперника, сборная СССР уже в первом тайме создала задел в три мяча благодаря усилиям Анатолия Ильина (автора первого гола в истории отборочных турниров к чемпионатам Европы), Славы Метревели и Валентина Иванова. В «Лужниках» (тогда стадион назывался в честь Владимира Ленина) венгры смогли ответить одним голом Яноша Гёрёча в концовке. Ответная игра прошла через год в Венгрии и также завершилась победой сборной СССР — на исходе часа игры окончательно вопросы о том, кто выйдет в следующий раунд отбора, снял Юрий Войнов. Итог — 3:1 в Москве, 1:0 в Будапеште.

В следующей стадии отбора команде Качалина предстояло встретиться со сборной Испании. По договоренности сторон первая встреча должна была пройти 29 мая 1960 года в Советском Союзе. В преддверии встречи появлялись слухи о том, что матч может не состояться. Федерация футбола СССР направила запрос в УЕФА по поводу этих сообщений и 25 мая получила ответ, в котором говорилось о том, что испанское правительство запретило своей сборной играть против советских футболистов.

Существует две версии такого шага испанских властей — политическая (Франсиско Франко не хотел отправлять сборную в страну с коммунистическим режимом) и околоспортивная (главный тренер сборной Эленио Эррера опасался играть с командой СССР, так как стал свидетелем крупной победы соперников над сборной Польши (7:1) в товарищеском матче). В итоге УЕФА принял решение дисквалифицировать сборную Испании, а национальная федерация была оштрафована на 31,5 тыс. швейцарских франков.

В результате этого сборная СССР стала третьей участницей финального турнира чемпионата Европы. До нее путевки завоевали команды Франции (27 марта) и Югославии (22 мая), а после — сборная Чехословакии (29 мая). Стоит отметить, что тогда французы, несмотря на статус страны-хозяйки Евро, наравне со всеми проходила отбор.

В рамках подготовки к крупному старту советские футболисты провели три товарищеских матча — против итальянского «Интера» (2:2), раменского «Труда» (4:0) и второй сборной СССР (1:1) под руководством Николая Гуляева. Гавриил Качалин взял на чемпионат Европы 17 игроков из восьми клубов. Наибольшее представительство имели московское «Динамо» (вратарь Лев Яшин, защитник Владимир Кесарев и полузащитник Виктор Царев), тбилисское «Динамо» (защитник Гиви Чохели, а также нападающие Михаил Месхи и Заур Калоев), московский «Спартак» (защитники Анатолий Масленкин и Анатолий Крутиков, а также полузащитник и капитан сборной СССР Игорь Нетто). По два игрока в национальную команду делегировали киевское «Динамо» (полузащитник Юрий Войнов и нападающий Юрий Ковалев), а также московские «Торпедо» (нападающие Слава Метревели и Валентин Иванов) и «Локомотив» (вратарь Владимир Маслаченко и нападающий Валентин Бубукин). Армейский спорт в сборной был представлен двумя форвардами — Германом Апухтиным (ЦСКА) и Виктором Понедельником (СКА из Ростова-на-Дону).

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Величайший понедельник отечественного футбола

В полуфинальных матчах первого чемпионата Европы сошлись сборные СССР и Чехословакии, а также команды Франции и Югославии. Хозяева турнира в Париже сенсационно уступили балканцам, несмотря на то что к 62-й минуте игры вели со счетом 4:2. Югославы за четыре минуты, с 75-й по 79-ю, забили три мяча и вырвали победу. Путь советской сборной к финалу был менее драматичным, несмотря на то что в составе сборной Чехословакии выступали такие сильные исполнители, как Ян Поплугар и Йозеф Масопуст. Валентин Иванов отметился голами в каждом из таймов, а окончательный счет встречи установил Виктор Понедельник.

Спустя годы Валентин Бубукин в своей книге «Вечнозеленое поле жизни» так описывал происходившее после полуфинала: «После этой победы отношение к нам в корне изменилось. Тут уж и журналисты повалили. Про меня в газете написали в том духе, что Иванова и Нетто мы знали, а теперь еще увидели в середине поля у русских конструктивного “рано облысевшего” футболиста. Нежно написали. Но дело даже не в нашей хорошей игре. Югославы дали французам такую пощечину, что теперь вся Франция молилась на нас, требуя отмщения».

Для сборной СССР матч против команды Югославии тоже был особенным не только из-за статуса. Реваншистских настроений добавляла история встреч на Олимпийских играх в 1952 и 1956 годах в Хельсинки и Мельбурне соответственно. Игры складывались непросто — в Финляндии первая игра завершилась со счетом 5:5, а в переигровке югославы были сильнее — 3:1. Четыре года спустя советская сборная на пути к золоту Игр обыграла соперников с более скромным счетом 1:0.

«Все эти игры проходили в чрезвычайно напряженной борьбе. Шекуларац, Костич, Видинич, Галич, Юсуфи — мастера мирового класса, а у нас наряду с опытными игроками полсостава имеет всего один-два года стажа игры в сборной. Было отчего задуматься…» — вспоминал в своей книге «Исповедь центрального нападающего» Виктор Понедельник.

В день финала в Париже шел сильный дождь, что негативно сказалось на качестве газона на стадионе «Парк де Пренс». Цена ошибки была высока, а память о том, что после поражения от югославов на Олимпиаде ЦДСА, на базе которого была создана сборная, расформировали, была свежа. Советские футболисты играли скованно и перед самым перерывом пропустили после удара Милана Галича.

В перерыве начальник сборной СССР Андрей Старостин организовал игрокам психологическую встряску, которая пошла на пользу команде. В своей книге «Флагман футбола» он так описывал происходившее в раздевалке: «Не знаю, как поступил бы на моем месте врач-психолог, но я не сдержал эмоций, вспыхнул и с присущей мне в молодые годы яростной требовательностью обратился к коллективу. Я чувствовал необходимость в психологическом кнуте, надо было встряхнуть застывшие души. Задеть самолюбие игроков, разбудить спортивную злость. В данный момент гневное слово было нужным средством. “Как вы сидите, — кричал я, — на вас смотреть противно!.. Каторжные работы отбывают веселее! Лева, Игорь, Валентин, Виктор, встряхнитесь, вы же не хуже их!!!” — взывал я к опустившим головы футболистам в той же раздевалке, в которой мне двадцать четыре года назад после поражения от “Рэсинга” довелось уже пережить горькие минуты».

Разговор на повышенных тонах пошел сборной СССР на пользу, и уже через четыре минуты после начала второго тайма Слава Метревели первым оказался на добивании после дальнего удара Валентина Бубукина — 1:1. После этого советские футболисты могли довести дело до победы в основное время, но не сумели воспользоваться созданными моментами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7f2Civ6K1Pk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В дополнительное время дожать югославов все же удалось — на 113-й минуте Понедельник головой замкнул подачу Михаила Месхи в штрафную, пробив в противоход вратарю соперника Благое Видиничу. Ключевой эпизод финала в воспоминаниях Виктора Владимировича выглядел так: «Атаку начал Ю. Войнов. Обыграв Матуша, он точной длинной передачей вывел вперед по левому флангу Месхи. Все внимание югославов было приковано к Мише. Он сделал один финт, другой и, когда я неожиданно рванулся вперед, навесил мяч в район 11-метровой отметки. Видинич запоздал с выходом, и я головой в высоком прыжке послал мяч в ворота. После прыжка, получив очередной, но уже запоздалый удар в спину, валюсь на землю. Ничего не вижу и только по грохоту трибун парижского стадиона догадываюсь: гол! Гол! 2:1».

Годы спустя в интервью официальному сайту УЕФА Понедельник назвал гол в финале чемпионата Европы самым важным в карьере и звездным часом его жизни. Финал Евро-1960 начался в 22:00 мск и закончился в первом часу ночи следующего дня. «Моя фамилия была мечтой для авторов заголовков», — признавался впоследствии Понедельник.

Сборная команда СССР по футболу, впервые в истории советского футбола выигравшая Кубок Европы в 1960 году, во время торжественного чествования на Центральном стадионе имени Ленина. Автор "золотого гола", центральный нападающий сборной команды СССР Виктор Понедельник. | Источник: AFP 2020

Герою того финала 22 мая исполнилось 83 года, он единственный, кто дожил до 60-летнего юбилея победы сборной СССР. Сейчас он предпочитает не общаться с журналистами. Впрочем, о том успехе могут рассказать не только участники матча. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, вдова Валентина Иванова Лидия Иванова в разговоре с ТАСС так вспоминала тот пик карьеры супруга: «Я вспоминаю его высказывания, что игра была тяжеленная. Как мне рассказывал Виктор Понедельник, Валентин Козьмич, образно говоря, так крутил-вертел на поле, что местные газеты в восторг приходили от его мастерства, — говорила она. — Тогда у Югославии было выиграть архисложно, и я помню одну такую фразу. Видно, до такой степени они выкладывались, играли в красных майках с надписью СССР, и уходя с поля, когда у них журналисты спрашивают что-то, у них не было сил что-то сказать, майки были все белые от пота и соли. Я это к тому рассказываю, чтобы было понятно, как все-таки могут ребята выкладываться. Они отдались до конца, до предела».

«В команде были Яшин, Нетто, постарше Валентина. Он сам потом наматывал на ус и очень многому у них научился. “Они удивительно поддерживали нас, молодежь”, — говорил он тогда. И они понимали, что успех в команде зависит от климата в ней. Настроение было сами понимаете какое, но встретить я его не смогла, так как была в это время в Японии. Очень далека процедура встречи чемпионов от сегодняшней», — отмечала Лидия Гавриловна.

После победы на чемпионате Европы каждый из игроков сборной СССР получил по $200 призовых. «Никаких бешеных премий не было. В те времена машины не дарили, их покупали», — подчеркнула в разговоре с ТАСС Лидия Иванова.

Торжественный прием, посвященный завершению турнира, прошел в одном из залов на Эйфелевой башне. Там президент мадридского «Реала» Сантьяго Бернабеу, восхищенный игрой советских футболистов, попытался договориться о подписании контрактов с ними, но получил отказ.

Особенно болезненным для него был отказ Льва Яшина. Испанец предложил голкиперу вписать в графу «зарплата» любую цифру, партнеры по чемпионской сборной СССР предлагали указать астрономическую сумму, но лучший вратарь в истории мирового футбола отказался.