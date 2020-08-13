Журналист: Александр Меркель провел два-три дня в камере после матча сборной Казахстана
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель
По его данным, на разрешение ситуации понадобилось
Матчи с Шотландией (3:0) и Россией (4:0) в отборе на Евро-2020 стали для Меркеля вторым и третьим соответственно за сборную, за которую он дебютировал в 2015 году в игре квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).
«В прошлом году Меркель после матчей сборной прилетел в Казахстан из Нидерландов — по казахстанскому паспорту. Обратно в Нидерланды он пытался улететь по нему же, но возникла
Ранее стало известно, что Меркель может перейти в «Сочи». Казахстанцы не считаются легионерами в чемпионате России. До этого сообщалось, что хавбек отказал «Астане».
В августе 2019 года КФФ заявила, что у Меркеля возникли «личные проблемы с документами». В июне КФФ сообщала, что он не приехал на сбор
27-летний Меркель родился в Алматы, но с детства проживает в Германии. Два последних сезона он провел в «Хераклесе», который покинул в июне, а до этого выступал за австрийскую «Адмиру Ваккер», немецкий «Бохум», швейцарский «Грассхопперс», английский «Уотфорд» и итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан».