Журналист: Александр Меркель провел два-три дня в камере после матча сборной Казахстана

«В прошлом году Меркель после матчей сборной прилетел в Казахстан из Нидерландов — по казахстанскому паспорту. Обратно в Нидерланды он пытался улететь по нему же, но возникла какая-то проблема из-за отсутствия визы или чего-то еще, — говорит Кожахмет. — Он опаздывал на рейс. Пытался решить вопрос через Федерацию (КФФ). В общем, дошло до того, что его закрыли в камере, продержали в ней два-три дня. Я знаю причину, по которой его задержали, но не хочу ее называть, чтобы не портить парню карьеру. Тем более что точка в его истории со сборной Казахстана не поставлена. Он и сам сглупил прилично, конечно. Но полагаю, что большая часть вины здесь на КФФ. Там такой уровень организации, что не могут проконтролировать некоторые щепетильные вопросы. Должен был быть четкий инструктаж, что делать можно, а чего нельзя. Меркель не знал многих нюансов и попал в нехорошую ситуацию. Но, насколько я знаю, он пытается решить вопрос. И не является персоной нон-грата, ему не запрещен въезд в Казахстан, это точно».