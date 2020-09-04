Молодежная сборная России по футболу сыграет с командой Болгарии в матче отбора к ЧЕ-2021

Источник: РИА "Новости"

Молодежная сборная России проведет первый официальный матч с 19 ноября 2019 года, тогда команда Михаила Галактионова одержала выездную победу над сербами со счетом (2:0). После шести матчей российские футболисты имеют в активе 14 набранных очков и возглавляют турнирную таблицу группы. Второе место занимает сборная Польши (10 очков, 5 матчей), далее идут болгары (8 очков, 5 матчей), сербы (7 очков, 6 матчей), эстонцы (3 очка, 5 матчей) и латвийцы (2 очка, 5 матчей). В финальную часть чемпионата Европы 2021 года попадут команды, занявшие первые места в своих группах, а также пять лучших сборных из девяти групп, оказавшихся на вторых строчках.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--19cef017a45ca339212b" data-vnd="19cef017a45ca339212b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=19cef017a45ca339212b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В состав сборной России были вызваны 22 футболиста. В список вошли вратари Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»), защитники Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Данил Круговой («Зенит»), Данил Степанов («Ротор») и Артем Голубев («Уфа»), полузащитники Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба — «Спартак»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал», Тула), Александр Ломовицкий («Химки») и Данил Глебов («Ростов»), нападающие Иван Игнатьев («Рубин») и Федор Чалов (ЦСКА). Однако Чалов в понедельник покинул расположение команды. Как заявил старший тренер Галактионов, штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока.

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Сборная России 8 сентября проведет еще один отборочный матч с командой Польши. Игра состоится в Лодзи. «Это будут самые важные матчи в группе, их надо выигрывать и напрямую выходить на чемпионат Европы», — сказал Обляков.

Финальная часть молодежного чемпионата Европы 2021 года пройдет в Словении и Венгрии, она будет разделена на две части.

В турнире примут участие 16 команд, которые на первом этапе будут разбиты на четыре группы.