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14:08 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты молодежной сборной Беларуси примут команду Нидерландов в квалификации ЧЕ-2021

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) сегодня проведут очередной отборочный матч первенства ЧЕ-2021 с командой Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечные Сергея Яромко собрались в понедельник в Минске, а во вторник провели контрольный поединок с младшей молодежной сборной Беларуси (U-20), который завершился вничью — 0:0. Сегодняшний матч с лидером 7-й квалификационной группы пройдет на поле жодинского стадиона «Торпедо» без зрителей (начало в 19.00). Затем белорусская «молодежка» отправится в Лиссабон, где 8 сентября сыграет с еще одним фаворитом — командой Португалии.

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К играм готовились 23 футболиста:

вратари — Павел Павлюченко («Динамо», Брест), Денис Шпаковский («Динамо», Минск), Артем Макавчик («Энергетик-БГУ», Минск);.

защитники — Владислав Малькевич, Глеб Шевченко («Славия», Мозырь), Даниил Мирошников, Александр Свирепа («Энергетик-БГУ», Минск), Владислав Соланович, Даниил Нечаев («Белшина», Бобруйск), Владислав Лях («Локомотив», Гомель), Илья Лукашевич («Шахтер», Солигорск), Дмитрий Прищепа («Минск»);.

полузащитники — Артем Концевой, Денис Гречихо, Артем Петренко («Рух», Брест), Роман Вегеря («Неман», Гродно), Павел Седько («Динамо», Брест), Антон Суша («Гомель»), Сергей Волков, Александр Ксенофонтов («Витебск»), Виктор Сотников («Шахтер», Солигорск);.

нападающие — Владислав Ложкин («Смолевичи»), Евгений Козел («Городея»).

Турнирное положение в 7-й группе сейчас таково: Нидерланды — 12 очков (4 матча), Португалия — 9 (4), Беларусь — 8 (5), Норвегия — 7 (5), Кипр — 4 (5), Гибралтар — 0 (5). Сегодня португальцы сыграют в гостях у киприотов, а футболисты Норвегии примут команду Гибралтара.

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители 9 квалификационных групп и 5 лучших команд, занявших вторые места. Решающие матчи ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.

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