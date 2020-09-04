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21:24 (мск), источник: ТАСС

Футболисты молодежной сборной России обыграли команду Болгарии в отборочном матче ЧЕ-2021

ХИМКИ /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу дома победила команду Болгарии со счетом 2:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Встреча прошла на «Арене-Химки».

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Источник: Спорт-Экспресс

На первой минуте с паса Константина Кучаева отличился Максим Глушенков, на 65-й минуте гол забил Игорь Дивеев. С тремя голами в активе защитник стал лучшим бомбардиром сборной в отборочном турнире.

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Сборная России выступает в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии, россияне провели семь матчей и занимают первое место в группе, набрав 17 очков, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 13 очков в активе. Команда Польши в параллельном матче разгромила сборную Эстонии (6:0). В восьмом туре сборная России 8 сентября сыграет на выезде с поляками. Первый матч команд прошел в Екатеринбурге и завершился вничью со счетом 2:2.

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В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. С 24 по 31 марта 2021 года в рамках финальной стадии пройдет групповой турнир, плей-офф с участием четырех победителей и двух лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня, финал пройдет в Любляне.

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