Футболисты молодежной сборной России обыграли команду Болгарии в отборочном матче ЧЕ-2021

Источник: Спорт-Экспресс

На первой минуте с паса Константина Кучаева отличился Максим Глушенков, на 65-й минуте гол забил Игорь Дивеев. С тремя голами в активе защитник стал лучшим бомбардиром сборной в отборочном турнире.

Сборная России выступает в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии, россияне провели семь матчей и занимают первое место в группе, набрав 17 очков, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 13 очков в активе. Команда Польши в параллельном матче разгромила сборную Эстонии (6:0). В восьмом туре сборная России 8 сентября сыграет на выезде с поляками. Первый матч команд прошел в Екатеринбурге и завершился вничью со счетом 2:2.